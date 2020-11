HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las calientitas de ‘Chollywood’... Los fans de ANGIE ARIZAGA se preguntan por qué no aparece en ‘Esto es guerra’. Es que la ‘Negrita’ está de descanso médico hasta el lunes...

Por cierto, KAREN DEJO dijo que JOTA BENZ está sobresaliendo más en el reality gracias a sus ‘coqueteos’ con la modelo. Qué buena...

LEYSI SUÁREZ se ha convertido en una chica fitness y en sus historias de Instagram sube sus rutinas de ejercicios y da consejos para llevar una vida saludable. Buena...

MELISSA PAREDES hizo una producción familiar por Halloween. Se disfrazó de ‘Caperucita Roja’, el ‘GATO’ CUBA fue el ‘lobo’ y la pequeña MÍA , una brujita. Asuuuu...

SAID PALAO reconoció que le incomodó que RAFAEL CARDOZO haya dicho que todavía no olvida a su ex MACARENA VÉLEZ...

KAREN SCHWARZ desmintió que se haya hecho la ‘lipo’ y jura que está comiendo sano para recuperar su figura. Bien ahí...

YAHAIRA PLASENCIA superó el millón de vistas de su nuevo video ‘Ulalá’ a pocos días de su lanzamiento. Manya...

Somos fuga porque mi amorcito está listo para una noche loca... Suuuaaaveee.