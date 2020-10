Del saque somos carnecita... La ‘Chica realidad’ es un caso de aquellos. Habla de sus intimidades como si fueran una hazaña. ¿Qué pensarán sus padres? Debe ser terrible ser su familia y escuchar públicamente sus ‘dame que te doy’ con uno tras otro. Si un varón no tiene memoria, imagínense una dama. Para ella es normal ser la otra. Me da pena su criatura porque cuando crezca va a encontrar toda su ‘historia’ en internet. Lo peor es que si la ‘Foquita’ no tuviese plata ni fama no lo empelotaría. Es más, lo ve en la calle y cruza a la otra vereda. Sí, señores...

Se complicó la cosa para el ‘Potón’ que entró por el puerto al Perú. Aseguran que en Jesús María lo van a parar de cabeza. Llegaba a visitar a una muchacha y prometía a los hermanos que se iba a separar, pero ya se cansaron de esperar y no lo quieren ni ver. Ese es el problema cuando no te defines: la casa o tramposería. Rexuxa...

Hay un run run que un ‘Patrón’ gatea en la cancha porque anda sacando los pies del plato. Esta vez lo han visto caminando por la fábrica de chocolates de la avenida Venezuela. Ya no patrulla a ‘venecas’, sino a una peruana con cuerpo de modelo que se dedica a atender una bodega. Hummm...

Me pasan la voz de que los ‘Basureros’ están tirados al piso. Firmaron dos contratos con su club, uno de bajito sueldo que lo presentan en la avenida Canadá y otro por imagen. Desde junio solo les pagan el primero y parece que estuvieran al día, pero la realidad es que los tienen al debe. Ayayayayay...

Ahora todos se venden diciendo que descubrieron al chalaco Vilca, quien se arranca a Inglaterra. Vale aclarar que quien lo formó fue Andrés ‘Balán’ Gonzales. Lo tuvo de chibolito en Vallejo, lo recogía de su casa, le invitaba almuerzo y hasta lo apoyaba con el pasaje cuando no podía ir por él. Las cosas como son y que nadie se suba al carro... Me voy, soy fuga.