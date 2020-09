Del saque somos carnecita... La verdad que lo de Alianza Lima en Mérida ha sido vergonzoso y humillante. Le voltearon 3-2 y no de casualidad, sino con merecimiento. Es increíble que un equipo que entrenaba por Zoom, que hace seis meses no pisaba una cancha para un partido oficial y encima con su técnico en Argentina sin poder volver a Venezuela, te haga tres goles en media hora. Hay memes que tienen razón. Fueron once ‘mensajeros’ de Glovo que les pintaron el cacharro. Felizmente no hay mucho bistec por allá porque sino nos metían cinco.

Esos chamos con toda la crisis que viven están enchapados y vuelan. Aquí no se salva nadie. Todos a la misma bolsa. ‘El Fondo blanquiazul’, entrenador, jugadores, administrador y gerente deportivo. Esto empezó mal desde enero. Pensaron que con nombres podían competir y les reventó en la cara fichar ‘bomberos’, pegamujeres, ‘figuretis’ de redes y tanto chistoso más. La consecuencia es que ese equipo de la Vicky juega al ritmo de un torneo de máster de 40. Sí, señores...

Lo que pasa en la Copa Libertadores y Sudamericana es el reflejo de nuestro fútbol y se los vengo repitiendo hace años. Lo mostrado por el cuadro de Mario Salas fue patético. Si no hay calidad, corre. Si no hay nivel, jode, tírate al piso, aprieta los dientes. Compensa tus limitaciones con garra. Pero ni mela. Ni raza ni alma. O sea que puro pan con relleno y camote. No tenemos categoría en el plano internacional. Somos chalona para sopa de frijoles. No tenemos atletas y futbolistas de élite. Solo gente entusiasta.

El profesional no se da diez vueltitas al campo y allí termina la chamba. Estos muchachitos solo son para el medio local. Aquí hacen un sombrero, una huachita, un par de golcitos y ya se la creen. El domingo son portadas en los diarios deportivos. El lunes ya están con su ‘achote’ en la muñeca y cuello. El martes se contactan con los ‘café don Lucho’ que mueven su agenda y ya son estrellas de Chollywood. Y no va ser...

Me avisan que el ‘clon’ de un ‘Rayo’, que rompe lunas de carros en ‘toque de queda’, ha alquilado un depa en Los Olivos, pero no es para su uso. Aseguran los chismosos que es para una flaca de buen cuerpo, nacida en el barrio de Año Nuevo, en Comas. Lo extraño es que la señorita no tiene hijos ni es familiar del pelotero. Huuuuuummmmm...

Me pasan la voz que el empresario que tiene el mismo apellido de un legendario goleador, que marcó dos ‘pepas’ a Brasil, se luce todo figurita en sus redes sociales. Ha coronado con varios jugadores en el extranjero y es el que está en la nombrada. Le va bien en lo laboral. Lástima que no tiene el mismo olfato para las mujeres, porque perdió con una novia. Se la arrancharon antes que la lleve al altar. Perdedor en el amor. Nooooooo... Me voy, soy fuga. P