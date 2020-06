Del saque somos carnecita... “Si tiene que hacer esas escenas de besos, no tendría que estar con ella. No lo soportaría”, fue la respuesta de Guerrero a Farfán en la charla por Instagram. Pasaron dos meses y el chape ya se dio en la telenovela ‘Te volveré a encontrar’. Y para que no se sienta tan mal le han puesto ‘Paolo’ al actor. Yo creo que es con ironía y burla. Lo que queda clarito es que la muchacha no es ninguna sumisa y ha priorizado su carrera. Así que si le sale una buena oferta para compartir rol con el ‘Zorro’, no tengo dudas de que firma el contrato. Lo malo es que el tío es cacharrero, pero dicen que tiene mal aliento. Asuuu...

Inteligente ‘Ben a mi casa’ porque es realista. Sabe que le queda poco tiempo en la pelotita y por eso ha incursionado en la venta, por delivery, de unos postres deliciosos. La cosa va caminando bien, pero en casa ya advirtieron que no hay atención si la cliente es una blanquita, de pelo castaño, que vive por la avenida Bertello, en San Miguel. Plop...

Así que ‘Laura Bozzo’, que ahora ataja en Santa Anita, anda correteando a un patita de San Borja. Es que se dejó ganar por el ‘floro’ y como no tiene calle le soltó varios dólares, que todos juntos superan los mil 500. Cuando va a cobrar, el chico le voltea la torta, le cambia de conversación y el portero cae redondito porque no recibe un mango de la deuda. Qué palta...

Me pasan la voz de por qué Jack, el ‘Dembelé’ de Huánuco, ya no es ‘bombero’. Es otro, distinto y anda en la mira del ‘Tigre’. El morocho se entregó a Jesús, visita una iglesia, se arrepintió de sus errores pasados y solo piensa en su familia y trabajar. Allí están los resultados. Y no va ser...

Me avisan que el doctor Elisban Linares, quien fue médico de Cristal y UTC, ha sido internado de emergencia. Estaba dando la mano a los infectados por el Covid-19 y le entró el virus. Se encuentra en la UCI del Hospital Hipólito Unanue. Elevemos nuestras plegarias por su recuperación. Vale... Me voy, soy fuga.