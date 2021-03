Este Búho asistió anoche al primer partido del gran debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones. No fue un circo romano con lucha a sangre y muerte, pero tuvo lo suyo. Los seis candidatos escogidos se la jugaron el todo por el todo con tal de captar parte de ese 23.5 % de votos de los indecisos, que pueden llevarlos a la segunda vuelta. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en este debate inicial.

VERÓNIKA MENDOZA: Antes del choque, se hablaba que la izquierdista siempre salía airosa. Llegó sobre la hora al debate, pero demostró que estaba ‘canchera’, preparada, según los sondeos posteriores. Se hizo la ‘muertita’ evitando confrontar con el agresivo candidato del Frente Amplio, Marco Arana. Prefirió chocar feo con el popular ‘Ken’, a quien le dijo sin tapujos que ‘se creía machito’, pero ‘arrugó’ cuando abandonó la municipalidad de La Victoria. Y con Keiko le fue directamente a la yugular con el tema de la cuarentena al llamarla ‘irresponsable’, por querer levantarla en esta grave emergencia sanitaria.

KEIKO FUJIMORI: Como siempre, con su estilo de alumna aplicada en el colegio. Llegó con la idea de exponer sus planteamientos, sobre todo en materia de enfrentar la pandemia, la reactivación económica, la reforma policial y lucha contra la criminalidad. Pero la ‘China’ recibió duros golpes del ‘cura’ Arana, quien llegó a calificar de ‘delincuente’ a Alberto Fujimori, cuando la candidata pretendió hacerle un ‘homenaje’ por ‘su lucha contra el terrorismo’. Keiko arremetió y se puso misma ‘Kill Bill’ cuando George le recordó que ella pertenece a la ‘mismocracia’ y le dijo que se rodeaba de políticos ‘dinosaurios’, y que por más que se ponga ‘chaleco antibalas’ puso ‘mano dura’ ‘con su exesposa’ (Vanessa Terkes).

ALBERTO BEINGOLEA: El ‘burbujito’ llegaba como ‘mantequilla’ al debate, y no tenía nada que perder. Justamente por eso se convirtió en el animador de este cotejo. El pepecista también enfiló sus baterías contra el exarquero de Alianza, de quien dijo que ‘no era nuevo en política, sino más bien un tránsfuga antiguo de la política distrital que abandonaba cargos’. Después le ‘paró el macho’ a Mendoza, por pretender usar los recursos del Estado para sus programas sociales. Fue uno de los más claros y convincentes cuando abordó el tema del combate contra la inseguridad ciudadana. Es un misterio si pasará la valla, pero el debate lo ayudó.

CÉSAR ACUÑA: Las redes sociales se inundaban con la frase ‘Acuña es un meme’. El popular ‘Plata como cancha’ asumió su lamentable y nulo dominio escénico y de retención de propuestas, por lo que se dedicó a repetir como robot que todos los problemas los resolverá con millonarias inversiones. Definitivamente, dejó una penosa imagen, inclusive cuando se abordó el tema de la educación en el país, donde él debería ser un especialista y la fujimorista se paseó con él. El peor.

GEORGE FORSYTH: El ‘calichín’ estaba recitando bien la lección hasta que se quiso disfrazar de ‘político’ y fue destrozado por las dos damas antagónicas del cónclave. Volvió a prometer ese ‘elefante blanco’ del Ministerio de Infraestructura y siguió con la cantaleta demagógica de que él puede ir a traer las vacunas. Una de sus pocas frases felices fue cuando le preguntó a Keiko: ‘¿Alguna vez participó en un operativo policial pero no como detenida, sino como autoridad?’. Debía ‘cortar oreja y rabo’ para subir en los sondeos, pero salió por la puerta falsa.

MARCO ARANA: El del Frente Amplio llegó consciente de que iba a ser el ‘malo de la película’. Y sorpresivamente, llegó para ‘limpiarle’ el camino a Verónika Mendoza, atacando furibundamente a Keiko y a un candidato que no estaba físicamente pero parecía que estaba en cuerpo presente, Rafael López Aliaga, acusándolos a ambos de corrupciones millonarias. Mención aparte merecen los ataques al candidato de Renovación Nacional, un político que hasta hoy no se sabe si asistirá al debate pero, quiera o no, lo involucró en el mismo y de mala manera. López Aliaga fue uno de los perdedores. Por otro lado, hubo alguno que estuvo muy atento a la caída de los candidatos de centro, como Acuña y ‘Forzay’, el economista con apellido español, Hernando de Soto. Ojalá que no vaya al debate con Chibolín.

Apago el televisor.