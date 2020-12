Del saque somos carnecita... La verdad es que pica a forro la situación en Matute. Lo mejor es andar por la sombrita para evitar problemillas. Cuerpo técnico, jugadores y dirigentes no se regalen porque la hinchada -sanos y bravos- están como el ají.

No hay palabras para responder a tremenda vergüenza como borrar esa mancha en la historia, así que lo más prudente es no salir de casita o caminar acompañado por la zona que dominas. Guerra avisada...

Me pasan la voz que el ‘Cacharrero’ de La Vicky se ha alejado de la ‘Princesita inca’ por una mamacita de Monterrico. Ella lo consuela ahora por la pena de no anotar ni un solo golcito con la blanquiazul y por su ‘pita’ en el uniforme.

No entendía por qué no jugó en el PSV, Gremio, Argentinos Juniors, Lobos de México y Deportivo La Coruña. Ahora ya la tengo clarita. Aquí se la pasó con full lesiones musculares. Eso es por desgaste de piernas. A sus 23 añitos ha tenido mil oportunidades en el extranjero como ningún otro chamaco y las ha desaprovechado. Ni siquiera pudo madurar como futbolista. Así no es...

Hay un run run que un agrandado que bajó con un equipo norteño está viviendo una relación en paralelo. Dizque ya perdió el control por una cuerpona cuyo nombre empieza con O de Oriana. Aseguran que la chica es de La Libertad y le encantan los gym. Hace año y medio empezó la historia y el pelotero está dispuesto a todo. ¿Será cierto eso?...

‘Churrito’ sigue invirtiendo en su chatita que vive en Ventanilla. Le ha comprado lentes de contacto, porque quiso tener ojos verdes, y le envió a domicilio un maquillador porque a la chica le encanta andar bien perica. Él le cumple todos sus caprichos para que venga otro y lo atrase. Ayayayay... Me voy, soy fuga.