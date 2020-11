Luego de la derrota ante Argentina en el Nacional de Lima, miles de hinchas señalaron en redes sociales que los jugadores de la selección peruana no quisieron pasarle el balón a Gianluca Lapadula. ¿Qué tan cierto es esto? Los números hablan. Mira el video.

En el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes hicieron una recopilación con todas las jugadas de Gianluca Lapadula. “Perú, en muchos momentos que la pelota no va a Lapadula, es porque no tenían cómo. No tenían tiempo ni espacio”, señaló Diego Rebagliati.

Hubo 26 intenciones de pases de gol hacia Gianluca Lapadula durante todo el encuentro frente a Argentina. André Carrillo (6 pases), Christian Cueva (6 pases), Yoshimar Yotún (5 pases) y Miguel Trauco (5 pases) son los que más buscaron al ítalo-peruano.

“Nunca he escuchado a tantas personas coincidir con lo mismo: que no se la dan porque no les cae bien”, dijo indignado Michael Succar.

“La ‘camita’ y la ‘argolla’ son comentarios muy de fútbol que cuando después los llevas al análisis, no resisten”, cerró Diego Rebagliati.

Sin duda, la imprecisión peruana y el poco espacio en campo argentino, no permitieron que Gianluca Lapadula y todo el equipo en general tenga claras oportunidades de gol.

