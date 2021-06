Cuando vimos entrenar a Gianluca Lapadula en la Videna, todo hacía pensar que sería el ‘9’ de la selección peruana para el choque con Colombia en Lima por la jornada 7 de las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, esta situación cambió de un momento a otro luego del arribo de Paolo Guerrero y la conferencia de Ricardo Gareca, donde el DT señaló que el ‘Depredador’ tiene muchas chances de juagar frente a los ‘cafeteros’. Es por ello que buscamos razones para creer que, si elige jugar con un punta, el elegido será el ‘Depredador’.

Antes de avanzar con las explicaciones, no debemos dejar de lado el presente de cada uno. Gianluca Lapadula con gran ritmo futbolístico. ‘Lapagol’ jugó 37 partidos con Benevento de la Serie A y anotó 8 goles, aunque ello no sirvió para que se quedara en Primera División. Paolo Guerrero, por su parte, estuvo meses fuera de los campos por lesión y apenas registró 210 minutos con Internacional de Porto Alegre (1 gol).

CERO EFICACIA DE NUESTROS DELANTEROS

Como se sabe, Paolo Guerrero no estuvo en las primeras 4 fechas de las Eliminatorias por lesión, por lo que Ricardo Gareca tuvo que buscar otras alternativas para la delantera. El primero fue Raúl Ruidíaz, quien fue titular ante Paraguay y Chile, pero no pudo de cara al arco. Rápidamente el entrenador argentino se encontró la nacionalización de Gianluca Lapadula y lo hizo debutar frente a Chile, para luego ponerlo desde el arranque con el equipo de Lionel Messi.

Ante Paraguay: Raúl Ruidíaz punta (cero goles)

Ante Brasil: Jefferson Farfán punta (cero goles)

Ante Chile: Raúl Ruidíaz punta (cero goles)

Ante Argentina: Gianluca Lapadula punta (cero goles)

UNA CONSTANTE DE RICARDO GARECA

No debería ser novedad que Ricardo Gareca prefiera jugadores con poca o nula participación en sus respectivos clubes, en lugar de otros que sí vienen jugando. Como dirían algunos: el ‘Tigre ya tiene un equipo base. ¿Ejemplos? Miguel Trauco en sus inicios en Francia, Jefferson Farfán cuando no tenía equipo, Christian Cueva separado del primer equipo, etc. Y Paolo Guerrero no podía ser la excepción en esta consideración. Su presencia es importante para todos. “En la selección se potencian”, lanzarían otros.

EL ANTECEDENTE PREVIO AL MUNDIAL

Ya existe un precedente de Paolo Guerrero jugando de titular pese a no tener ritmo de competencia. Pasó previo al inicio del Mundial Rusia 2018. El ‘Depredador’ fue habilitado tras caso de doping y Ricardo Gareca lo puso de inmediato en el amistoso contra Arabia Saudita. ¿Y cómo le fue? Anotó doblete en la victoria 3-0 de la selección peruana. Luego, en el torneo, marcó el segundo de Perú frente a Australia.

TE PUEDE INTERESAR