Bolivia se enfrentará desde las 3:00 de la tarde de hoy (hora peruana) a Ecuador y buscará quedarse con sus primeros tres puntos aprovechando su calidad de local, tal como no lo hizo ante Argentina, donde sorpresivamente cayó por 2-1 . Los altiplánicos aprovecharán los 3,600 metros sobre el nivel del mar para ‘ahogar’ a sus rivales y así conseguir su primer triunfo, pero no la tendrán tan fácil, pues los ecuatorianos saben cómo jugar en altura y no están dispuestos a alejarse de los primeros puestos de la tabla de Eliminatorias Qatar 2022.

MINUTO A MINUTO

El partido se jugará en el estadio Hernando Siles y será dirigido por el árbitro brasileño Wilton Sampaio, acompañado por sus compatriotas Kleber Gil y Marcelo Van Gasse.

La “Tri” llega a este partido mejor parado que Bolivia. Aunque en la primera fecha cayó 1-0 ante Argentina en Buenos Aires y tuvo una recuperación ante Uruguay, al que venció 4-2, enfrentará a un aguerrido equipo verde que irá a la caza de sus tres primeros puntos.

Ecuador está en la quinta posición con tres puntos y Bolivia última con cero unidades.

¿A qué hora se juega el partido Bolivia vs. Ecuador?

HORA BOLIVIA HORA ECUADOR HORA PERÚ 4:00 p.m 3:00 p.m. 3:00pm

¿Qué canales transmitirán el Bolivia vs. Ecuador?

Canal Bolivia Canal Ecuador Canal Perú Tigo Sports Bolivia Canal del Futbol Movistar Deportes

Bolivia recién pudo contar con todos sus convocados desde el fin de semana, pese a que los planes del timonel, César Farías, eran tenerlos desde el miércoles pasado. Además, el DT remozó casi medio equipo, con jugadores de Bolívar y Wilstermann, que no integraron la lista la dos primeras fechas, por líos entre dirigentes.

De los ecuatorianos, el portero dijo que “no sienten” la altura y que “corren bastante”. Lampe se perfila en el arco, una zaga con Gabriel Valverde y Adrián Jusino, en el medio sector Diego Wayar y Juan Carlos Arce y Marcelo Martins Moreno como atacante.

En los últimos entrenamientos, los pupilos de Farías han hecho énfasis en la presión y la triangulación de la pelota.

El timonel de Ecuador, Gustavo Alfaro, sabe que Bolivia priorizará a jugadores habituados a la altura de los clubes Bolívar, The Strongest y Wilstermann.

Ecuador sabe lo que es jugar en la altura, pues tiene a Quito como su feudo a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Además, la selección ecuatoriana no pierde en La Paz desde las eliminatorias hacia Francia-1998. Desde entonces, acumuló tres triunfos y dos empates en el estadio Hernando Siles en este tipo de partidos.

Probables alineaciones:

Bolivia: Carlos Lampe - Diego Bejarano, Adrián Jusino, Gabriel Valverde, Enrique Flores - Diego Wayar, Erwin Saavedra, Roberto Carlos Fernández, Juan Carlos Arce - Marcelo Martins y Gilbert Alvarez. DT: César Farías.

Ecuador: Alexander Domínguez - Angelo Preciado, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñan - Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Adolfo Muñoz, Angel Mena - Michael Estrada y Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro.