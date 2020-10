Pedro García analizó fríamente el resultado de Perú en el inicio de las Eliminatorias, donde el equipo de Ricardo Gareca logró un punto en su visita a Paraguay en Asunción. Para el periodista deportivo, hay varios jugadores que no estuvieron a la altura del partido. Mira el video.

“4 o 5 jugadores de Perú no hicieron claramente un buen partido. O porque no hacían pie con la pelota, o porque no se proyectaron, o porque no aparecieron en el partido y no la tocaron... esos nombres mejor me los ahorro”, señaló Pedro García en Movistar Deportes.

“Pero a pesar de eso, sacamos un punto importante”, añadió el hombre de prensa sobre el 2-2 final en el Defensores del Chaco con gran actuación de André Carrillo, autor de los goles de Perú por Eliminatorias.

Ahora Perú debe voltear la página y pensar en Brasil, su rival de este martes 13 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. La ‘Canarinha’ viene de golear 5-0 a Bolivia en Sao Paulo con doblete de Roberto Firmino.

🎙️ @PedroEloyG: "Cuatro o cinco jugadores de Perú no hicieron un buen partido. A pesar de eso, sacamos un punto importante, eso lo valoro". #AlÁngulo 🥅⚽️#ClasificatoriasxMDeportes 🌎



Disfrútalo con Movistar Play ▶️ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/t6W8bWC5LT — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 10, 2020

VIDEO RECOMENDADO

Christian Cueva se sometió a resonancia y es duda para el Perú vs. Brasil (Video: América Deportes)