Antonio García Pye, gerente de selecciones, contó que se está haciendo todas la gestiones para poder contar con el volante Edison Flores del DC United para los partidos contra Chile y Argentina de las Eliminatorias Qatar 2022. “No debería haber problema para tener a Flores, él va a tener que poner de su parte, igual FIFA está informado del tema”, dijo en exclusiva para Trome. Mira el video.

Tanto García Pye y Néstor Bonillo, preparador físico de la selección peruana, viajarán a Santiago para ver la logística para el partido ante Chile. “El martes estamos viajando en la noche a Santiago. Veremos 2 a 3 hoteles en la que se evaluará la privacidad y la sanidad que hoy se exige por protocolos. También veremos los balones con la que se jugará ante Chile si lo traemos o no los envían”, contó García.

Luego agregó: “La selección peruana viajará en vuelo chárter, pero evaluaremos si viajamos un día o dos días antes y luego veremos si el regreso es luego del partido o nos quedamos a descansar allá, eso lo decidiremos en función al análisis que hagamos después del viaje de coordinación”, apuntó.

También dio su punto de vista sobre la programación de los árbitros, Estaban Ostojich de Uruguay y Wilmar Roldán de Colombia para los partidos ante Chile y Argentina. “Creo que tenemos que pasar la página y no pensar tanto en los árbitros, nosotros también hemos cometidos errores y hay que asumirlo y pensar en lo que nosotros podemos hacer, a los árbitros no los vamos a cambiar, creo que en general el arbitraje uruguayo siempre ha sido de buen nivel y Roldán es uno de los mejores de Sudamérica si no es el mejor, creo hay que hay que buscar un equilibrio y pensar en nosotros que en los árbitros”, sostuvo.

La lista de convocados la dará el técnico Ricardo Gareca el viernes 30 de octubre, y posiblemente haya un mayor número de convocados que la última vez ante las eventualidad de lesiones o casos positivos por la pandemia.

Entrevista a Antonio García Pye - TROME