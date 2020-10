El zaguero Miguel Rebosio fue titular indiscutible en la selección en más de 50 partidos y participó en tres eliminatorias (Francia 98, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006), El ‘Conejo’ sabe lo que es jugar partidos como el del jueves ante Paraguay y los recuerda con Trome y habla de l inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

¿Qué recuerdos de los partidos ante Paraguay?

Mi debut en eliminatorias fue precisamente contra ellos el 97. Era el último partido, ya había estado en lista ante Chile, en Colombia, pero todavía no sabía lo que era una eliminatoria y el ‘ciego’ me metió para reemplazar al ‘chino’ Pereda.

¿Y qué tal te fue?

Ganamos 1-0 gol de Jorge (Soto) y me sentí bien. Al comienzo porque era mi primer partido, pero todos me apoyaron, ese día no se olvida.

Luego fuiste indiscutible en dos eliminatorias (2002 y 2006)

Así es, mi balance contra ellos es bueno, gané tres partidos, empatamos uno y perdimos sólo uno, pero no llegamos al mundial.

¿Un partido especial?

El que jugamos en Lima el 2000 y ganamos 2-0. Recuerdo que había marcar a Roque Santa Cruz y José Saturnino Cardozo dos delanteros fuertes y con experiencia en el extranjero. Percy Olivares que era de los mayores del grupo me dijo, ‘ahora quiere ver si estás para jugar en Europa’.

¿Qué pasó?

Los controlé, hubo algunas fricciones con Roque (Santa Cruz) que dejaba el codito, pero me salió un buen partido. Al final se me acercó Percy y me dijo, “estás listo para jugar en Europa”. Tuvo razón porque al poco tiempo me fui al Zaragoza.

En el Zaragoza coincidiste con el ‘Toro’ Acuña y Delio Toledo. ¿Qué te decían de la selección?

Que la tocábamos muy bien y que éramos un buen rival.

Los paraguayos tienen fama de duros, ¿Qué tan complicados eran esos partidos, eran una guerra?

Salían encuentros peleados, había choques, disputas, pero no cómo ante Chile. Esos sí eran picantes, eran una guerra.

¿Qué tan complicada es la cancha del Defensores del Chaco?

Es pesada y el calor también se siente, pero eso es para los dos. Además, ellos tienen a casi todo su equipo que juega fuera y también sentirán lo mismo que los nuestros.

¿Influirá jugar sin público?

No es lo mismo un partido de liga que uno de eliminatorias así que algo raro se sentirán los chicos.

¿Quién crees que llega mejor al choque?

Veo mejor a Perú porque mantenemos la base del mundial y de la anterior eliminatoria y Ricardo (Gareca) conoce al grupo. Paraguay renovó su equipo y eso puede influir.

¿Qué te parece la dupla Zambrano- Abram?

Están en una liga competitiva como la Argentina y eso es clave. Jugar en Boca y Vélez es importante pero también está Araujo que es titular en su equipo, lo bueno es que tenemos gente.