¡Alerta roja! Yordy Reyna, Edison Flores y Alexander Callens no serían parte de la selección peruana que arrancará las Eliminatorias Qatar 2022. Trome te cuenta por qué los tres convocados de Ricardo Gareca, serían baja en la primera fecha doble.

Se supo que los clubes DC United (Reyna y Flores) y New York City (Callens) decidieron no ceder finalmente a los jugadores. Los tres tenían que viajar hoy desde México con destino a Lima, algo que no se realizaría.

La primera razón es que la FIFA no lanzó a los clubes una orden para que liberen a los futbolistas, sino les envió una carta que sonaba a invocación. A apelar a la buena fe de los equipos de la MLS. Si bien Seattle Sounders, Orlando City y otros cedieron, no es el caso del DC United y el New York City.

Los dos equipos argumentan que el gobierno de Estados Unidos obliga a los que reingresan al país a pasar 14 días de cuarentena. Sumados a los 10 que ya se pierden los jugadores por las eliminatorias, todo el mes de octubre quedarían fuera de la actividad local.

Ambos clubes han solicitado un permiso especial al gobierno para que eviten las dos semanas de aislamiento, pero recién lo realizaron hoy. Por ello, es imposible que se consiga la autorización en las próximas horas, además que es improbable que las autoridades acepten el pedido.

Por ahora, la FPF se encuentra en constante comunicación tanto con los jugadores, como con Conmebol para que ayude a solucionar el impase.

