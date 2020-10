MOLESTO Y DECEPCIONADO. Renato Tapia, autor de un gol en el duelo de Perú ante Brasil, se mostró inconforme con el desempeño del árbitro chileno Julio Bascuñán en la derrota 4-2 de la Blanquirroja, luego de que le cobraran 2 penales a favor de los cariocas.

Renato Tapia expresó su molestia tras el partido y, en declaraciones a Movistar Deportes, indicó que no entiende el criterio del arbitro chileno y no comprende en que reglas se basa para imponer justicia en el duelo.

“Me parece raro que en todas nuestras jugadas usó el VAR y en las de ellos no. Le rompen la ceja a Trauco y dice que es una jugada fortuita. No entiendo su criterio, en qué regla se basa. Me caigo con Zambrano y dice que los dos tenemos que salir, no sé si sabrá la regla, pero cuando hay dos jugadores del mismo equipo caídos en el campo, no tienen que salir, pero nos dijo que los hagamos”, comentó Renato Tapia.

Renato Tapia sobre Julio Bascuñán TROME (Video: Movistar Deportes)

Por otro lado, reconoció el trabajo y la entrega del equipo que, lamentablemente, se vio opacado por el polémico accionar del árbitro chileno en el duelo.

“Pero hay cosas que dejan mucho que desear. No de parte del equipo, pero creo el trabajo de la semana y cuando llega el partido, que nos quiten este triunfo por momentos, el empate duele por toda la entrega que ofreció el equipo”, agregó.

Brasil, liderado por un Neymar que marcó un triplete, remontó y venció por 2-4 a Perú en Lima en la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022. Con el triunfo, la Canarinha es primera en la clasificación con campaña perfecta en dos salidas, mientras que Perú aún no consigue ganar y suma un punto.

Perú se fue arriba en el marcador con un gol de André Carrillo a los 5 minutos, que fuera del área y sin dejar caer el balón lo envió a la esquina inferior izquierda, fuera del alcance de Weverton.