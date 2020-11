Ricardo Gareca ofreció conferencia de prensa virtual en la previa del Perú vs Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias Qatar 2022. El técnico argentino se solidarizó con el pueblo peruano por la crisis, pero no quiere que sus dirigidos carguen con la presión de ganar para ‘curar’ difícil momento.

“Nosotros no queremos cargar con todo eso (de la crisis nacional). Los jugadores de fútbol; son jugadores de fútbol. Y no son responsables de nada de lo que está ocurriendo. Ninguno de nosotros. Lo hemos hecho en la Eliminatoria anterior, porque hace 36 años que no clasificaban a un Mundial”, señaló Ricardo Gareca.

“Sí somos responsables de este presente y por eso vamos a darlo todo en la cancha. Pero no somos responsables de todo el acontecimiento político que está viviendo el país”, continuó el ‘Tigre’.

“Nosotros lo que queremos hacer es darle una alegría a la gente. Hacemos todo lo humanamente posible. Pero no nos involucren en una cuestión que no tenemos nada que ver”, insistió.

“Sí nos solidarizamos. Estamos del lado del pueblo y queremos que les vaya de la mejor manera. No somos ajenos a todo lo que está pasando. Deseamos lo mejor para Perú. Nos solidarizamos con las muertes, con las familias y con la gente involucrada”, cerró Ricardo Gareca.