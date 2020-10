Por: César Manayay

Las últimas horas no fueron fáciles para 33 millones de peruanos. Mucho menos para Carlos Zambrano . Dolido por la derrota ante el Scratch y fastidiado por su expulsión . Para el central hay muchas polémicas por aclarar y empieza por ser el primero en decir su verdad.

¿Pudiste dormir?

Fue complicado. Pudimos ganar un punto, como mínimo, pero prácticamente fuimos humillados en nuestra propia casa.

¿Brasil jugó con 12?

Todo el mundo lo vio. En la Copa América nos ganaron porque fueron superiores. Anoche (martes) no. Los atacamos y el árbitro les dio una mano. Brasil no necesita que lo ayuden.

En el segundo penal, ¿por qué no presionaron para que el juez vaya al VAR?

Le hablamos, pero nos callaba, nos llamaba la atención. Neymar antes se había tirado tres veces en el área y cuando tú finges te sacan amarilla, a él no.

Eliminatorias a Qatar 2022: así fue el polémico penal cobrado a Zambrano

En la falta a Richarlison, ¿te descontrolaste por todo lo ocurrido?

Fue una acción inoportuna. No quise agredirlo, estaba acorralado en la línea, quise cubrirme y tirarme para buscar el foul. Lamentablemente le di en el rostro, pero en las imágenes se ve otra cosa. Al final le pedí disculpas a Richarlison porque no fue con intención.

Te sacan amarilla, Neymar te hace el gesto de ‘estás loco’ y te expulsan…

Hace su show, es un gran futbolista en el mundo y, cuando hay un foul siempre presiona al árbitro, influye a que rápido vaya al VAR y luego cambia la amarilla a roja.

Pero ya venías con el antecedente de lo que pasó en Asunción…

Ante Paraguay nunca pensé que me iban a echar a pesar que muchos ‘malaleches’ digan que fue para expulsión. Él (Almirón) viene a velocidad como un carro chocón y me cubro con el brazo por temor a una lesión a las costillas donde antes ya me han operado. En imágenes lentas se distorsiona las cosas.

Gareca dijo en conferencia que hablará contigo, porque son cosas que se pueden evitar…

Aún no lo ha hecho. Él es muy directo y seguro que más adelante tocaremos el tema. Es mi tercera expulsión en todos los años con la selección. Cuando la he fregado, como ante Chile, lo he reconocido. En esta ocasión ha sido sin intención.

Gareca le jala las orejas a Carlos Zambrano por expulsión ante Brasil (Video: Movistar Deportes)

Pero once contra once pudimos tentar el empate…

Quizás. Son jugadas que te marcan para la próxima. Por errores del árbitro nos quedamos sin nada.

¿Nos falta ser ‘mañosos’ como Neymar?

Tal vez. A Trauco, por ejemplo, cuando le sacan sangre por un codazo le dije: ‘Te hubieras tirado al suelo y las cosas cambiaban’. Fue una pequeña agresión, pero el árbitro como si no hubiera pasado nada.

Parece que te perderás los duelos con Chile y Argentina…

Hablé con el presidente (Agustín) Lozano, ya nos mancharon tanto que ojalá eleve un reclamo y solo me pongan una fecha. Pero contra el árbitro, el VAR, la Conmebol y la Fifa es imposible.

Hay muchos hinchas que te respaldan y otros no. ¿Cuál es tu mensaje?

Cuando a uno le va mal en el trabajo, lo que más quieres es llegar a casa y que te den una palabra de aliento. Si te siguen criticando te hacen sentir incómodo. Lo que más necesitamos es apoyo. Lo que más ayuda al peruano es que crean en uno. Los de afuera podrán quitarnos puntos, pero que nuestra gente nunca nos quite el aliento.