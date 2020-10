¡INDIGNADO! Diego Rebagliati en su análisis del partido Perú vs. Brasil en ‘Al Ángulo’ disparó toda su artillería contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por permitir que un ‘impresentable’ como Julio Bascuñán haya dirigido el partido más importante de la fecha y lo convierta en una verdadera pesadilla para los jugadores de la selección peruana que fueron sus víctimas dentro de la cancha. El comentarista deportivo también pidió a la FPF ponerse fuerte y elevar el reclamo ante la Conmebol , porque de lo contrario “nos van a seguir pasando por arriba la eliminatoria entera”.

“Ahora quiero ver a los amigos de la Conmebol, a los que trajeron la final de la Copa Libertadores acá y aplaudían y les faltaban manos. Ahora quiero ver que golpeen la mesa y que pongan autoridad, porque no nos van a venir a pintar la cara a Lima. Si ayer había gente era una tragedia”, dijo Rebagliati.

“Lo que hizo Bascuñán era para una tragedia y ojo, ya nadie nos subestima, nadie mira a Perú como un equipo ‘uhmm, nos vamos a Lima y no pasa nada’ ahora Brasil necesita un árbitro para ganarnos", agregó.

Fue en ese momento que Diego Rebagliati enfiló la artillería contra la FPF. “A ver si se dan cuenta y están a la altura y no están devolviendo favores o condicionados por los favores que le han hecho. Ahora tienen que golpear la mesa. Ahora tienen que decir ‘a mí no me vuelves a poner un árbitro impresentable como Bascuñán’, porque Bascuñan tiene antecedentes, porque ha sido vetado por River”.

“Si no empezamos a jugar fuera de la cancha nos van a empezar a pasar por arriba, porque ya nadie nos mira por encima del hombro, al contrario todos dicen ‘ojo con Perú’, ‘cuidado con Perú’. Paraguay pidió al mejor árbitro de Sudamérica para jugar con Perú y acá nos mandan a un impresentable como Bascuñán, que tiene antecedentes. Pregunté en Chile y me dijeron lo peor, a ese nos mandaron para jugar contra Brasil”, sostuvo.

“¿Dónde estaban los de la federación, en qué están pensando o están devolviendo favores o es porque la Conmebol nos dieron la Copa Libertadores nos van a seguir tratando bien, no nos van a seguir tratando bien. O se ponen las pilas y se ponen a la altura del equipo y a la altura del comando técnico o nos van a seguir pasando por arriba la eliminatoria entera, porque ya nadie cree que ganarle al Perú es fácil”, finalizó Rebagliati.

Este comentario fue apoyado en las redes sociales

"La Federación tuvo que estar al tanto de que arbitro nos estaban programando Bascuñan estaba vetado por River y tenía muchos antecedentes"

