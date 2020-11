Perú en las tres primeras fechas de Eliminatorias Qatar 2022 sumó apenas un punto y ocupa la octava ubicación de la tabla de posiciones de la clasificatoria sudamericana lo que ha complicado sus aspiraciones mundialistas en comparación a los demás equipos. En la fecha 4 enfrentará a Argentina de Lionel Messi en Lima y está en la obligación de ganar de lo contrario se irá quedando sin opciones.

Precisamente, el estadista español MisterChip lanzó en su cuenta de Twitter un comentario que sorprendió a todos y más a los hinchas peruanos: ‘La maldición del punto único’. ¿De qué se trata? Él mismo lo cuenta, sobre todo luego de ver la derrota de la bicolor ante Chile.

“Perú tendrá que luchar contra la historia para estar en #Catar2022: NINGUNA selección de Sudamérica se clasificó para la Copa del Mundo tras sumar un único punto en los tres primeros partidos de la Eliminatoria. Lo intentaron 27 y TODAS fracasaron”, escribió en Twitter.

#OJOALDATO - Perú tendrá que luchar contra la historia para estar en #Catar2022: NINGUNA selección de Sudamérica se clasificó para la Copa del Mundo tras sumar un único punto en los tres primeros partidos de la Eliminatoria. Lo intentaron 27 y TODAS fracasaron. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 14, 2020

Inmediatamente, algunos seguidores peruanos de MisterChip le respondieron indicando que para los peruanos no hay nada imposible.

“Habrá que romper la estadística pero lo bueno de esto es que pisamos tierra y no es tarde todavía. Vamos Perú. Ahhh me olvidaba no insistamos más con Ruidíaz no está para ser titular con la selección”.

Habrá que romper la estadística pero lo bueno de esto es que pisamos tierra y no es tarde todavía. Vamos Perú 🇵🇪

Ahhh me olvidaba no insistamos más con Ruidíaz no está para ser titular con la selección — Jampier (@JampierMq) November 14, 2020

Nah, solo tienen que dejan de convocar a Ruidiaz y podemos luchar un cupo al mundial — Giovanni (@Yovanni1229) November 14, 2020