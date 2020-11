Uruguay vs Brasil EN VIVO EN DIRECTO. ‘Charrúas’ reciben este martes 17 de noviembre a la ‘Canarinha’ en el Estadio Centenario de Montevideo por la fecha 4 de Eliminatorias Qatar 2022. Todo arranca a las 6:00 p.m. de Perú (8:00 p.m. / hora local) por las señales de Movistar Plus, VTV Uruguay y Esporte Interativo Plus. ¡Partidazo!

Uruguayos y brasileños protagonizarán uno de los duelos más atractivos de las Eliminatorias. El primero (6 unidades) viene de golear sorpresivamente 3-0 a Colombia, mientras que el segundo de una victoria 1-0 ante Venezuela que lo puso primero en la tabla con 9 puntos.

El local sufrió una baja de consideración. Se trata de Luis Suárez, quien dio positivo a coronavirus este lunes tras hisopado a todo el plantel profesional. El ‘Pistolero’ se encuentra bien y solo debe cumplir el aislamiento social para evitar más contagios. Le ponen sus fichas a Edinson Cavani.

Los de Tité también tienen un ausente de mucho nombre: Neymar. La estrella de PSG fue convocado para esta jornada doble de Eliminatorias, pero sufrió una lesión que lo dejó al margen de todo. Igual, tienen grandes jugadores como Firmino, Richarlison y Gabriel Jesús.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras por Eliminatorias en Montevideo, Brasil goleó 4-1 a Uruguay con triplete de Paulinho y otro de Neymar (24 de marzo de 2017).

