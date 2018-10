'14 Inkas', el vodka de los andes que conquista el mundo | Emprende Trome | FOTOS | VIDEO

Hace unos meses el Perú volvió a estar en la mira del mundo, luego de que el vodka ‘14 Inkas’, hecho con papas nativas, ganó dos medallas de oro en prestigiosos concursos en Nueva York y Londres. El fundador, Omar Cosío, es marketero. Trabajó por más de 20 años en empresas de entretenimiento, especialmente en bebidas, es aficionado al pisco, pero decidió hacer una bebida espirituosa que surja de los Andes.



Omar, estudiaste marketing, ¿en algún momento te pasó por la mente hacer tu propio negocio?

Tengo una experiencia de 20 años trabajando en el departamento de marketing de marcas importantes, y de hecho siempre estuvo en mi cabeza sacar una marca propia y posicionarla.



¿Por qué vodka?

Siempre estuve relacionado al mundo del entretenimiento, básicamente en temas de bebidas, de hecho soy muy aficionado al pisco y en una conversación, hablando sobre el futuro que debería tener el Perú, era justamente darle valor y transformación a los insumos que tenemos súper famosos a nivel internacional, y nos preguntamos, ¿por qué no hay un vodka de papas nativas?



¿Cómo inicias el proyecto?

Al final del 2015 me puse a estudiar, usar los alambiques de pisco para hacer vodka, pero aprendí que necesitaba una tecnología diferente, un destilador especial para sacar alcohol puro y más alto.



Se sabe que esta bebida se hace de papa, en el Perú existen más de 3 mil variedades, ¿eso te ayudó a emprender?

Me puse a investigar sobre los otros vodkas de papas en el mundo, hoy en día el 99% de vodka son de trigo, centeno, cebada. Esta es la única de papa que salió de los Andes del Perú a conquistar todo el mundo, encontré el diferencial entre los demás.

El financiamiento es un poco complicado, ¿cómo fue en tu caso?

Quise apoyarme en instituciones nacionales para poder hacer el desarrollo, leí mucho y llegué a contactar a un ingeniero que es parte de la sociedad, probamos de 12 a 15 papas para determinar cuál era de mejor sabor, rendimiento y disponibilidad en el mercado.



¿Con cuánto iniciaron el negocio?

Se hizo una inversión inicial de aproximadamente 150 mil dólares, pero estuvimos apoyados por el programa de Innóvate Perú del Ministerio de la Producción, que nos dio un capital semilla de 15 mil dólares no reembolsables.



¿Tuviste que conseguir socios?

Este proyecto lo iniciamos dos personas, ahora somos cinco, los otros socios fueron capitalistas.



Hay personas que tienen ideas, pero carecen de dinero, con tu experiencia, ¿qué les aconsejas?

Busquen las páginas Innóvate Perú y Startup Perú, ambas instituciones dan financiamientos gratuitos solo con tener una idea. No rendirse, continúen con la idea y que no los tumben los contratiempos.



¿En qué nivel estamos de consumo de vodka en el Perú?

El vodka a nivel internacional es la bebida espirituosa más consumida en el mundo. En el Perú se vio afectado por el reposicionamiento del pisco y el ingreso de la ginebra y el gin, pero lo vemos como una oportunidad para abrir un camino de un mercado premium, que consuma productos nacionales de calidad.

¿Dónde venden sus productos?

Se distribuye en las principales licorerías de Lima, en tiendas Wong y trabajamos con los principales chefs, Gastón Acurio, Virgilio Martínez, Miguel Schiaffino.



¿Tu producto tiene alguna similitud con los de afuera?

Para nada, el vodka de papa se diferencia muchísimo de los producidos con granos. Luego de descubrir la papa huayro, relacionamos que el peruano la come en todos lados.



¿Por qué ‘14 Inkas’?

Fueron 14 los Incas, según María Rostworowski (historiadora e investigadora social del Perú), de hecho cuando buscamos un nombre que guste al peruano; su gastronomía y su historia. ‘14 Inkas’ es un nombre potente, fue el último imperio y fueron grandes agrónomos.



Ganaron importantes premios en el extranjero, ¿cómo lo ven ustedes?

Vamos a cumplir un año en el mercado, nuestra meta era ver en qué nivel de calidad estábamos frente a los otros vodkas internacionales, participamos en un concurso en Nueva York y otro en Londres, y en ambos ganamos la medalla de oro.



¿En qué etapa se encuentran ahora?

En la etapa recién de lanzamiento y consolidación del mercado nacional, a partir de este año estamos logrando contactos para poder distribuir este producto en Estados Unidos, Colombia, Chile, México y Europa.

¿Hacia dónde buscan llegar como empresa?

Nos encantaría consolidar la marca a nivel internacional, nosotros hemos nacido para ser considerados el mejor vodka de papa del mundo.



¿Qué es lo más difícil a la hora de iniciar un negocio?

Creo que lo más difícil es la parte financiera, pero al final los logros nos llenan de fuerzas para seguir adelante.



¿Qué errores no volverías a cometer en tu empresa?

Uno de los errores que cometimos fue hacer prueba-error y eso nos demoró para salir al mercado y nos ocasionó un hueco financiero, cuando hubiéramos contratado a un especialista.



¿Cuál es la opinión de los extranjeros de ‘14 Inkas’?

Hemos tenido la oportunidad de que barmans, chefs y consumidores internacionales queden sorprendidos por el sabor y la suavidad del producto.

TIPS:



1.Ser perseverantes.

2.Buscar a las personas idóneas cuando uno no tiene las respuestas tecnológicas del proyecto que desarrollan.

3.En el trabajo, estar al cien por ciento en lo que uno quiere hacer.

LA FRASE DEL ÉXITO



“Una empresa excepcional es aquella que atrae, contrata y retiene a profesionales excepcionales”, Jin Collins (Consultor de negocios)