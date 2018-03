Tips de ahorro.- Hay personas que suelen esconder su falta de educación financiera con ciertas frases. Seguro muchas de ellas las has mencionado sin darte cuenta. Juan Carlos Ocampo, economista y director de mundonegocio.pe, nos dice cuáles son las excusas que debemos desterrar de nuestra mente:

1. ‘DIOS PROVEERÁ’. Dios nos ayuda, si nosotros trabajamos para lograr nuestros objetivos, pero si no tomamos acciones concretas, el dinero no llegará a nosotros de la nada. .



2. ‘EL DINERO ESTÁ HECHO PARA GASTARLO’. Es cierto, pero debe hacerse en función al ingreso que tengas, no en base al crédito que te podrían otorgar a futuro las entidades financieras.



3. ‘SÉ FELIZ AHORA Y COMPRA’. Para muchos irse de ‘shopping’ es la manera más eficaz de olvidar los problemas, pero recuerda que si sobrepasas tu capacidad de gasto, más que relajarte se convertirá en un dolor de cabeza.





4. ‘LA PLATA LLEGA SOLA’. Mentira, viene si te esfuerzas en estudiar y trabajar para generar mayores ingresos. No esperes que alguien te lo regale.



5. ‘EN EL BANCO MI DINERO PIERDE VALOR’. Si cuentas con una cantidad que no usarás por unos meses, ponerlo, por ejemplo, en una cuenta a plazo fijo te hará ganar alguito más.



6. ‘CON LA GRATI PAGO TODO’. Invierte en algo necesario o ahorra ese aguinaldo de Fiestas Patrias o Navidad. No debes gastarlo antes de recibirlo.

