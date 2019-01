'Aloha Store': Esposos comenzaron a vender sus zapatillas por Internet y ya van por la tercera tienda | VIDEO | FOTOS

Las redes sociales, como canales de venta, pueden ser un buen camino para los emprendedores. Esa es la ruta que siguieron los esposos Gabrielle Peñavasquez, de 23 años, y Carlo Guiulfo, de 26, quienes estudiaban Medicina y, tras enterarse de que serían padres, decidieron apostar por un negocio de venta de zapatillas. Consiguieron al proveedor y fundaron ‘Aloha Store’, que se hizo conocida en Facebook e Instagram. La demanda fue tan grande que decidieron abrir dos tiendas en Miraflores y en Los Olivos, y se alistan por el tercer local en Jesús María.

Gabrielle, estabas estudiando Medicina, ¿cómo es que decides dejar tu carrera para iniciar este negocio?

Estudiaba Medicina, era buena alumna, pero no me sentía completa, lo dejé en stand by para tomar un respiro. En ese tiempo salí embarazada y fue el motivo más grande para decidir tener una empresa para sacar adelante a nuestro bebé.



¿Fue difícil convencer a tu esposo sobre esta idea?

Cuando quedé embarazada ambos estábamos desesperados por encontrar un trabajo o algo estable. Él se puso a buscar trabajo por todos lados hasta que encontró uno, pero en ese transcurso estaba pensando que si emprendemos algo de nosotros nos puede ir mucho mejor. Le expuse la idea, renunció a su centro de labores y empezamos.



¿Recuerdan sus inicios?

Conseguimos el proveedor de las zapatillas que estaban de moda, eran las ‘Superstar’ que llamaban la atención. Empezamos a entregarlas casa por casa, ella estando embarazada también lo hacía. Nos iniciamos de a pocos.

¿Por qué zapatillas?

Creemos que una de las cosas más importantes en el outfit son las zapatillas y son las que más se usan para diferentes cosas.



¿Qué error cometieron y que no deberían hacer los emprendedores?

Te vamos a contar una parte que casi nadie la sabe, al principio nosotros comenzamos vendiendo réplicas, que era algo ilegal, pensábamos que podíamos crecer, pero decidimos darle un alto. Tenemos que vender nuestra marca, con modelos propios. Fue arduo trabajo para que los clientes identifiquen la marca.



¿Por qué apostaron por canales digitales antes de una tienda física?

Porque hoy en día todo avanza en la etapa de los millennials. Carlo estudió marketing, también hemos llevado cursos online para actualizarnos, nos proyectamos y nos fue bien.



¿Se volvieron expertos en el marketing digital?

Sí. Hemos tenido una buena acogida. Abrimos otra empresa donde trabajamos con influencers, les ayudamos en su crecimiento y en el de las marcas.

(Fotos: José Rojas Bashe) Gabrielle y Carlo se volvieron expertos en marketing digital. (Fotos: José Rojas Bashe)

¿En qué consiste la atención personalizada de la que hablan?

Hacer seguimiento a los clientes y tener un orden a la hora de procesar la venta, eso es para que les llegue el producto en el tiempo estimado. Tenemos una atención al cliente antes y después.



¿Cuándo se dieron cuenta que este negocio iba a ir bien?

Fue sin pensarlo, porque básicamente teníamos todo el día ocupado. Íbamos a entregar pedidos todo el día, pero luego nos dimos cuenta que estábamos por buen camino.



¿A qué público objetivo van sus productos?

Tenemos para todos los públicos, hemos hecho un estudio, las estadísticas señalan A, B, C y D, pero más abarcamos el C y D en los conos, por ello tenemos nuestra tienda principal en Los Olivos.



¿Por qué deciden abrir tiendas físicas?

Porque ya habíamos logrado el público que queríamos. Hicimos un cronograma, abrimos en Miraflores y nos fue bien, luego en Los Olivos, la gente del Cono Norte nos acogió muy bien.

(Fotos: José Rojas Bashe) En 'Aloha Store' los precios son super cómodos. (Fotos: José Rojas Bashe)

¿Qué plus ofrecen al público ahora que hay tanta competencia?

Los precios son baratos, invertimos en la presentación, en las fotos, en darle todo lo mejor al cliente para que sepa que valió la pena pagar. Tenemos tres personas moviendo las redes sociales atendiendo a los clientes.



¿En qué etapa está el negocio de ustedes?

Consideramos que recién estamos empezando. Abrir las tiendas es el primer paso, nos falta mucho más.



Los emprendedores innovan siempre, ¿qué han pensado hacer ahora?

Lanzar una aplicación en donde los clientes puedan hacer sus pedidos.



¿Por qué ‘Aloha’?

‘Aloha’ lo siento como un término amigable, acogedor, que te da la bienvenida.

¿Qué época del año es la de mayor demanda?

Marzo, julio y diciembre.



El consumidor es más exigente, ¿cómo ven el tema de calidad?

Utilizamos insumos peruanos que son muy buenos. Damos solución a todos los clientes y vemos online que ellos vuelven a comprar nuestros productos.

TIPS:



- Miren bien con quien se asocian, porque cuando uno inicia un producto es pensando que es para toda la vida.



- Ser positivos y tener presente que en una empresa todos los días no son iguales, que hay altas y bajas, pero es importante pensar que vamos para arriba.



- Hacer buen estudio para saber a quién le quieres vender, investigar sobre gustos para mejorar el producto y tener mejor logística.