Emprende Trome| Los años nos han demostrado que los peruanos emprendedores son unos verdaderos guerreros, pues ni las crisis económicas, políticas, sociales y ni la propia crisis sanitaria puedo con ellos. Este 16 de abril se celebra el Día Mundial del Emprendimiento, así que rendimos un homenaje a los hombres y mujeres luchadores del país. El reconocido cocinero Flavio Solórzano del restaurante El Señorío de Sulco y la fundadora de Sicurezza, Ileana Tapia (marca de ropa interior femenina sin costuras) nos revelan sus formulas para triunfar.

FLAVIO SOLORZANO

¿Estamos viviendo en tiempos de crisis, es momento para emprender?

Siempre es un buen momento para emprender, sea crisis o no. Cuando hay crisis cierran empresas y el mercado se hace más grande y eso es viable para emprender, ya que nacen muchas necesidades que se deben de cubrir.

El Señorio de Sulco nació en plena crisis...

Cuando entró Alan García comenzó los indicios de la caída de la economía y el trabajo de mi madre era apoyado por entidades internacionales en esa época. Ella se proyectaba a que se iba a quedar sin trabajo, no sabía de restaurantes. El señorío de Sulco fue un emprendimiento.

Muchos tienen miedo en empezar un negocio, ¿Qué necesitan?

Hay que ver las necesidades, ver el mercado, conversar con tu entorno, es importante las relaciones sociales, no hay que encerrarse porque sabrás qué se necesitas y veras que se necesita, habrá oportunidades de negocio. Hay proponerse entrar a un emprendimiento proponérselo y lanzarse.

¿Qué precauciones debe tener una persona para iniciar con un emprendimiento?

He visto que ha dado mucho resultado en mi sector de cocina es empezar con algo muy pequeño. La gente siempre se emociona y quieren hacer todo a lo grande. No solo es necesario empezar con algo pequeño por el tema del dinero sino por tu propia identidad.

¿Qué tan importante es escuchar al cliente en estos tiempos?

Hay que estar en tu negocio siempre, vas a escuchar los comentarios del cliente que te servirán para mejorar. El paso siguiente es tu propuesta, la carta y la oferta de la identidad que tome tu negocio tras escuchar al público. No hay mejor estudio que ese.

¿Qué hay que hacer frente a tanta competencia?

Si hay muchos restaurantes, tranquilo. Tú tienes que ser el mejor en lo que haces, meterle perfección a todo. Mira a Héctor Solís, se esmera en la calidad del producto y su afán tremendo de lograr un gran sabor, conoce sus insumos, de donde vienen. Él es como el Señor de Sipan, un personaje Moche.

¿Cómo ves el tema de las redes sociales?

Es importante tener presencia en las redes sociales, al menos saber lo básico y tener un buen álbum de fotos. Si buscan la dirección y tus horarios llegaran a ti.

♦Consejo:

No esta demás decir, meterse mucho a su negocio, levantar la cabeza para ver el panorama general (la competencia). Conocer a la gente que hace lo mismo que tú, aprender de él, ser un autocritico. Ser pacientes, los resultados no se dan de la noche a la mañana. Trabajar duro.





♥ILEANA TAPIA

¿Cuáles fueron las dificultades que tuviste al inicio?

Lo difícil fue encontrar los proveedores de confianza, que tengan la calidad que yo buscaba y que los diseñen como yo quería. Además, de los conseguir costos mínimos.

Viajar a China y conseguir a tus proveedores tomó tiempo, ¿verdad?

He idos tres veces a las ferias más grandes, ahí encontré las fábricas. Ahora tengo 7 proveedores distintos, pero para llegar a eso tuve que pasar por más de 50 proveedores.

¿Cuándo es que decides crear tu propia marca?

Tomé la decisión en abril del 2015 y superar todos los miedos. Me di cuenta de un nicho desatendido, no había una marca que vendiera comodidad y brindar libertad a las mujeres que tanto se merecían.

Muchos tienen mucho miedo de empezar algo, ¿qué les aconsejarías?

Es normal sentir miedo, porque así nomás nadie se lanza, son pocos los que toman decisiones. Deben asesorarse al máximo y aprender, el camino está en la cancha. Empezar en chico, hacer sus prototipos, probar, aprender y luego tomar una decisión más grande.

¿Qué errores no cometerías otra vez?

Aprendí mucho, si no me hubiera equivocado, no sería quien soy, pero si empezaría de nuevo elegiría mejor la gente, hay que rodearse de gente correcta que es clave para tener un crecimiento acelerado. No demorar tanto en viajar y me demore en aprender de importación que me costó gastos extras.

Hay emprendedores que viajan a Asia para traer cosas, ¿Qué deben tener en cuenta?

Lo más importante es la calidad. Vender un producto lo hace cualquiera, y aquí es cuestión de quien crea una marca de confianza y que pueda ser de largo plazo. Hay que consolidar la base de pirámide y se necesita un excelente producto y servicio, y que esté al alcance de sus costos.

¿Cuál sería tu estrategia frente a una crisis?

Mantener la calma. La incertidumbre va a ver siempre en este país. Saber a dónde quieres llegar, creer en lo que estás haciendo y seguir avanzando. Sicurezza en la pandemia, con crisis política y económica sanitaria, creció más de 200 por ciento en dos años. Busca un nicho, no copies, apuesta por la innovación y nada te detiene.

Las redes sociales…

Los medios principales para los emprendedores son las redes sociales porque son gratuitas, nos permite generar comunidad y llegar a cualquier lugar del mundo. Inviertan en buenos generadores de contenido, pero nada sirve si no tienes tu propuesta de valor y tu propósito bien definido.

¿Qué haces para renovar la marca?

Constantemente me estoy reinventado, la marca para que este en la mente del consumidor, tiene que estar posicionada y hay que trabajar en eso. En Sicurezza todos los meses lanzamos un producto innovador nuevo, nos aliamos con marcas estratégicas para crear impacto hacemos sorteos, etc.

