Emprende Trome| Nunca es tarde para cumplir los sueños, y eso lo sabe Carolina Coda, quien durante muchos años trabajó como abogada en un ministerio y renunció en pandemia para crear su propio negocio que ya tiene dos años en el mercado y es todo un éxito. ‘Tournesol’ es un concepto de regalos personalizados con mensajes positivos que caló en el corazón del público.

Carolina, trabajaste como abogada en un ministerio donde tenías estabilidad económica, ¿qué te animó a crear tu propio negocio?

Siempre me gustaron las flores y la decoración. En la cuarentena me tomé el tiempo de ver las cajitas de regalos y todas eran las mismas. Empecé a buscar a los proveedores de cajas y de flores hasta encontrar a los mejores. Comencé en Instagram y los pedidos iban creciendo todas las semanas.

¿Y qué pasó con tu trabajo como abogada?

Como los pedidos iban en aumento y no quería dejar mi emprendimiento, decidí renunciar porque no me sentía cómoda como abogada, quería dedicarme al cien por ciento a mi negocio. Ahora vivo de esto.

Foto: Lenin Tadeo.

¿Con cuánta inversión empezaste?

Entre 15 cajas, bolsitas, stickers y logo fue algo de dos mis soles.

¿Cuándo te diste cuenta que este negocio tenía gran potencial?

Cuando comencé a tener más pedidos. Destacaba del resto, nadie le ponía flores. He sido la primera en hacer cajas de corazón, me gusta innovar, mi creatividad hizo que mi negocio crezca.

Foto: Lenin Tadeo,

¿Cómo nace este gusto por los detalles?

Cuando trabajaba como abogada hacia pequeñas bodas al aire libre, es ahí, cuando comenzó el gusto por las flores. Todo lo rustico y cosas de ensueño que se ven en las bodas los trasladé a las cajitas y cautivó.

¿Por qué Tournesol?

La palabra tournesol es girasol en francés y amo estas flores.

Todo el mundo vivía momentos complicados en pandemia, ¿Cómo fue para ti el proceso de crear tu negocio?

Fue difícil para buscar proveedores, pues todos estábamos confinados, era complicado encontrar flores frescas y quien hiciera las cajas, pero fue gratificante leer los mensajes de agradecimiento por detalles que alegraron el día de alguien.

Algo que nos llamó la atención fueron los mensajes de optimismo que ofreces, ¿Cuáles piden más?

Tengo en mi catálogo cuatro cajitas de regalo, estas sirven para alentar a alguien que la está pasando mal, al igual que yo, necesitaba palabras de aliento que nos motive a salir adelante, a salir de la cama, a vencer la depresión. Esto nació para empoderar a las personas.

Foto: Lenin Tadeo.

¿Cuál es tu público objetivo?

El rango va de los 25 a más de 40 años.

Al inicio te amanecían haciendo los pedidos, ¿Cómo es ahora tu situación y la rentabilidad?

Me levanto a las cinco de la mañana para hacer los pedidos. En cuanto a la rentabilidad me ha ido muy bien, pues ahora vivo de esto. Este negocio me ha dado cosas que mi carrera no lo hizo.

Las redes sociales han sido tu fuerte, ¿piensas tener una tienda física?

Lo que me gustaría tener es un taller presencial para dar clases de arreglos florales.

Para este tipo de productos, los detalles y la calidad son importantes, ¿cómo cuidas cada proceso?

Cuento con un proveedor de cajas y flores, pero voy a elegir una vez a la semana los arreglos.

Actualmente hay mucha competencia en regalos, ¿cómo haces para sobresalir del resto?

Siento que le pongo mi esencia a cada producto, pero lo que más destaca son los mensajes positivos y todo lo que lo rodea que les encanta a las personas y que lo hace especial.

¿Qué consejo le das a aquellas personas que no se atreven a poner su propio negocio?

El éxito no es para todos y para tener un emprendimiento tienes que buscar tu esencia, evaluar el mercado y destacar, que la gente te busque porque ofreces algo distinto. Todo negocio cuesta esfuerzo, sacrificio y tiempo, por eso hay que tener paciencia.

PING PONG

Tournesol: mi vida.

Detalles: flores

Sueño: tener talleres y franquicias en provincias.

