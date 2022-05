Redes Sociales: IG @katty.gines

Emprende Trome| Yahel Waisman amó vestir a sus amigas desde que era chiquita y cuenta que esa habilidad para crear propuestas innovadoras las heredó de su madre y de su abuelita, a quienes veía tejer todo el tiempo. Hoy su nombre se ha convertido en una marca fuerte en el mercado, pues desde hace un tiempo ha ingresado a un gran retail con sus vestidos de novias y trajes de fiesta que han cautivado al público femenino. Su propuesta en la moda es tan innovadora que sus diseños ya están en Costa Rica y pronto llegarán a Colombia y Miami.

Yahel, creciste viendo a tu madre y a tu abuelita coser y tejer, ¿Crees que influyeron en ti para ser diseñadora de modas?

Siempre estuve familiarizada con el diseño por ellas. Heredé un poco de esta habilidad, pero también me gusta potenciar los cuerpos de todas las mujeres. Desde chiquita siempre he vestido a mis amigas para que se vean bien. El objetivo de la marca es que te sientas cómoda en tu propio cuerpo.

¿Por qué vestidos de novia?

Eso surgió en el camino. Mi primer vestido de novia fue para una amiga y a raíz de eso, empecé hacer más, pues vi que faltaba una propuesta fresca, moderna e innovadora. Aquí estaban los modelos clásicos y me lancé a la piscina proponiendo esta nueva línea que funcionó muy bien.

Cuando uno inicia un negocio, los primeros que los apoyan son los amigos y la familia. ¿Cómo fue en tu caso?

Mis amigas fueron las que creyeron en mí, vieron el potencial. Cuando elabora mis vestidos mientras estudiaba, ellas veían que quedaban bonitos y me hacían pedidos, luego se fueron pasando la voz.

En pandemia las bodas quedaron suspendidas, pero abriste una línea de chompas. ¿Qué tal te fue?

La verdad que fue un golazo. Tomé la decisión al ver a mi madre y a mi abuela tejer, pensé que esto podía funcionar porque las personas querían estar cómodas en casa con frío. A mi idea le agregué el toque de moda con lanas muy gruesas en color block. Rayé, tuve mucha acogida y ahora hacemos una colección capsula para junio.

Si un joven estudiante quiere dedicarse al rubro en el que estas tú, ¿qué le aconsejaría?

Tienen que empezar desde cero. Tuve muchas practicantes que no tienen ni idea de enhebrar el hilo a la aguja. Es importante que sepan cómo es la construcción de una prenda, cómo coserla y los acabados que deben tener para que no te vendan gato por liebre. No solo es diseñar en papel, hay que saber ejecutar la idea.

Muchos emprendedores buscaron otros mercados para vender sus productos, ¿tuviste esta opción

El año pasado hicimos nuestra producción para Costa Rica. Tenemos otra producción para entrar a Colombia y a Miami. La crisis sanitaria sirvió para expandir horizontes y ver otros mercados.

¿Qué has ido los más difícil para posicionar tu marca en el mercado?

No fue difícil porque la propuesta era única y muy innovadora. No fue difícil entrar, desde que abrí el atelier tuve un crecimiento super rápido.

Muchos sueñan en llegar a un retail. ¿Cómo lo lograste?

No lo vi venir. No estaba dentro de mis plantes, pero si quería producir en grandes cantidades. Fueron los de Ripley loso que me contactaron y me sentí muy orgullosa de que hayan visto mi trabajo de novias. Que te busque un retail grande reafirma que eres un referente en este sector.

Su encantadora Luna nos acompañó en la sesión de fotos. Foto: Julio Reaño.

¿Cómo ha sido la recepción del consumir con tus diseños de novias y vestidos de fiesta?

Nos ha ido super bien, no esperé tanta acogida. Al inicio tenía miedo porque nunca estuve en un retail. Las mujeres de ahorra quieren algo rápido y esta alternativa te ayuda a tener un vestido cómodo, versátil y cómodo.

Se dice que los vestidos de novias personalizados son caros. ¿Cómo han hecho para que estos trajes sean accesibles al público?

Los vestidos de novia al ser únicos en el mundo tienen un valor más grande, y al ser una producción masiva los costos bajan, pero eso no quiere decir que sean de mala calidad y que no sean bonitos. Hemos trabajado con una combinación de buenos materiales que dan un hermoso acabado.

¿Qué materias primas usan en esta colección?

Quise trabajar con encaje, pero no encontré algo que me agrade. Utilicé los tules de puntitos de distintos colores que lo combino con una tela strech, que tiene un satinado que parece una perla y funciono super bien. Para los sacos utilicé crepé que arma a la perfección.

Los tules y el strech fueron las materias primas base de esta colección. Foto: Julio Reaño.

¿Cuál es la tendencia de las novias?

Lo principal es que quieren reflejar su personalidad, quieren estar cómodas. El animalismo ha tomado protagonismo. Ahora se ven vestidos con telas lisas combinadas con alguna tela con textura y toques sutiles.

En esta propuestan encontrarán también prendas para diferentes eventos. . Foto: Julio Reaño.

Antes se veían vestidos glamurosos. He visto novias hasta con zapatillas, ¿está permitido?

Todo está permitido. Lo más importante es que se sienta cómoda consigo misma, que sea ella quien lleve el vestido y no el vestido a ella.

PING PONG

Novias: ilusión

Diseñadores: creativos.

Perú: hincha.

