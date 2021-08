En los últimos años, muchos de los ecosistemas del país se han perdido debido a la mano del hombre. Sin embargo, esta situación se puede revertir, pues gracias al trabajo de especialistas, como el científico peruano Marino Morikawa, quien junto a su equipo trabajan de manera voluntaria para recuperar los humedales, el mar de Grau y las lomas. Cada uno de estos proyectos lo financia su asociación sin fines de lucro ‘ACTENS’, donde algunas empresas se suman para apoyar sus acciones, pero aun no es suficiente. Entérate, cómo puedes apoyar a esta noble causa.

Marino Morikawa, conversó con Trome sobre los proyectos que tiene para seguir recuperando el medio ambiente.

Conversamos con Marino, y el panorama que nos presentó fue desolador y frustrante, pues la problemática en el Perú es muy compleja. En esta nota, resumiremos un poco la real situación:

La contaminación que generamos por los residuos sólidos

Morikawa señala que, de cada 10 familias, solo tres separan su basura y el resto la botan a la calle. Los desechos terminan en un relleno sanitario; el cual no tiene nada de ‘sanitario’, ya que se hace un agujero en el suelo, y si hay presupuesto, se coloca una tubería de escape de gas y ese plástico no se pude tratar. “La mayoría de los conos esta encima de lo que fue un relleno, imagínate que pasaría si se da un fuerte sismo”, recalca.

La contaminación del agua

El científico peruano nos cuenta que no existe una planta de tratamientos de agua residual o ‘petar’ que puedan tratar más del 50 %. Un ejemplo: los japoneses hacen sus petares que tienen hasta 10 fases de tratamiento para tratar entre mínimo 90%; mientras que en Perú solo se utilizan 3 fases de tratamiento. “El agua potable de Lima o del todo el peruano no existe, porque uno de los sistemas de tratamiento es agregarle más cloro”, sostiene.

La contaminación del aire

Marino cuenta que, en pandemia, Lima dejo de ser gris y era ‘Lima la azul’, pues se redujo el porcentaje de emisiones contaminantes en el ambiente y eso ayudó a que vuelvan diversas especies. Pero la alegría duro poco, ya que al volver a las actividades se contamino todo nuevamente.

♦ Los grandes ‘Retos de Marino’

El especialista ambiental señala que que hace muchas campañas, como el ‘Reto 15′, que consiste en tratar el rio Chillón, Lurín y el Rímac. “La forma es hacer minis plantas de aguas residuales, pues no se puede mandar toda la masa a la planta madre, lo mejor es que ya vaya tratada, y así se ahorra dinero en el mantenimiento”, describe.

¿Y cómo hacer para que los ‘Retos de Marino’ continúen?

Marino tiene su asociación sin fines de lucro ‘ACTENS’ Action for The Environment And Society donde junto a su equipo ejecutan diversos proyectos para recuperar los ecosistemas: el mar, los ríos, lagos y las lomas. Todo lo hace de manera voluntaria y el trabajo es titánico, pero muy reconfortante para cada uno ellos.

“Hoy estamos recuperando las lomas de Paraíso en Villa María del Triunfo. Empezamos en el 2017 y vamos por la tercera parte. Ahí tememos a la hermosa flor de Amancaes, hay algunas vizcachas y otras especies de flora y fauna. La idea es que todo se replique en diferentes partes del Perú”, nos cuenta alegre.

"La frustración me da energía para proponerme mas retos y aplicar lo que sé para recuperar los ecosistemas", dice Marino.

Nada de este trabajo seria posible sin la ayuda de algunas empresas que apoyan con donaciones a las acciones sociales de Marino, pero aún falta más ayuda; es por eso, que la marca TDX Plus Alpha destina parte de sus ventas de algunos accesorios a los proyectos de recuperación de ecosistemas.

Marino Moriwaka recibe el apoyo de la empresa Plus Alpha, pues con la venta de estos productos se destina una porcentaje para que lleve a cabo los proyectos. Foto: Katty Gines.

“Las personas que nos quieren apoyar, pueden comprar diversos artículos, que van desde tomatodos de acero inoxidable, el cual conserva la temperatura sea calor o frio, tenemos el cargador portátil y calentador de mano, la pulverizadora para desinfectar, una casaca con un cargador portátil que con apretar un botón activas el calor en el cuello y en la espalda. Además, hice un protector facial que adapté un sistema que al apretar un botón emana 20 millones de iones negativos que reducen la carga contaminante atmosférica y microbiana”, comenta.

*Si quieren apoyar a esta noble causa para salvar parte de nuestros ecosistemas, pueden adquirir alguno de estos productos

Facebook: Plus Alpha oficial

