Emprende Trome| Hace unos meses, Trome conoció a Brian Aguilar, el joven patinador que vendía marcianos para ayudar económicamente a sus padres quienes habían perdido el trabajo durante la pandemia. El último fin de semana, lo visitamos en su casa para conocer sobre su nueva propuesta, pues ahora venden panes saludables a base de masa madre y con insumos peruanos.

En una anterior entrevista, Brian nos habló sobre su pasión por el ‘Inline Downhill’, una disciplina del patinaje que le permitió representar al Perú en un mundial en Barcelona. Sin embargo, las competiciones quedaron suspendidas debido a la crisis sanitaria, pero continuó practicando y dictando clases a sus alumnos con unos patines viejos que tenía, pues los profesionales se los robaron el año pasado.

Los panes que ofrece son integrales con granos andinos como, quinua, chia, linaza, entre otros. Foto: Violeta Ayasta.

Este joven emprendedor está a punto de terminar la carrera de negocios internacional en ADEX y no ha dejado de ayudar a su familia, pero esta vez, ya no vende marcianos por el frío, así que incursionó en el rubro de los panes que los compra en una panificadora integral ubicada en San Juan de Lurigancho.

“En las tardes voy a la panificadora y hago los repartos por las noches, los clientes reciben unos productos frescos. Yo me encargo de todo, me marketeo en redes, reparto, vendo. Gracias a Dios he tenido mucha acogida porque son pancitos hechos a base de masa madre muy beneficioso para la salud. Además, son integrales, tienen granos andinos, quinua, kiwicha, chía, linaza, hay panes de camote y más”, contó muy emocionado.

Brian nos dijo que estaba muy feliz, pues gracias a la nota que publicamos en Trome, muchas personas lo ayudaron y su familia pudo costear muchos de los gastos del hogar, pues su papá quien es ingeniero se quedó sin trabajo y se fue a la chacra para trabajar y su mamá se dedicó a la venta de miel y algarrobina que los trae de Catacaos, Piura.

Este nuevo emprendimiento de Brian tuvo gran acogida y reparte sus productos en sus patines. Foto: Violeta Ayasta.

“Con el emprendimiento, mis padres lograron respirar un poco, pues aún tengo dos hermanitos en edad escolar. Y lo más bonito de esto es que logré comprar mis patines profesionales y mi indumentaria completa para volver a participar en las competencias y seguir representando a mi país”, detalló.

Las personas que quieran seguir apoyándolo, pueden escribirle al WhatsApp 943202067.