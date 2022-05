Emprende Trome| Joselyn Ramírez nació con la vena emprendedora, pues siempre vio a su abuelita y a sus padres trabajar muy duro como comerciantes de frutas. Y desde los 16 años, ella salía a vender naranjas para apoyar a su familia. También vendió jugos y juguetes, iba cambiando de negocio cuando las cosas se ponían mal. Hoy tiene su propia marca de ropa ‘Pyt’, que nació en pandemia en un almacén de Gamarra, ahora sus prendas están las grandes plataformas de los retails y apunta al extranjero.

Joselyn eres administradora de empresas, pero siempre te dedicaste a varios negocios, ¿Cuál es la mayor lección que aprendiste en todos esos años?

Aprendí que no uno nunca debe rendirse en los emprendimientos que uno hace o en los trabajos que uno está. Hay que levantarse con buena actitud e ímpetu para ir por nuestros objetivos.

Viene de una familia de negociantes, tu abuelita empezó a vender naranjas al quedarse viuda y luego siguieron tus padres, ¿tenías alguna necesidad para laborar?

No tenía necesidades, pero desde que estaba en el colegio me gustaba generar mis propios ingresos para poder comprarles algo a mis padres. Me gustaba mucho el comercio.

Cuentas que cuando te iba bien en lo jugos, te pidieron el local y copiaron tu idea, también perdiste dinero por tramites en los juguetes, y aún así no te diste por vencida…

De por sí, ser mujer es algo complicado. Cuando venía naranjas de madrugada, los hombres me decían cosas feas, pero mi vena de negociante me ayudó a vender los problemas y seguir adelante en cualquier actividad que realice.

Se pensó que, en la pandemia, la venta de ropa no sería un éxito, pero en tu caso fue todo lo contario, ¿cómo nació la idea?

Vi que mis amigos y mi familia tenían la necesidad de vestirse con prendas cómodas y abrigadoras durante el confinamiento. Empecé vendiendo joggers, polos básicos por redes y me fue muy bien.

¿Con cuánta inversión iniciaste?

Con 1500 soles, invertí en poleras, joggers y polos. Nunca tuve un sueldo, todo lo que se ganaba era para reinvertir en comprar mas ropa para poder satisfacer la demanda de los grandes retails.

¿Cuál es tu público objetivo?

Personas entre 25 a 35 años, que les guste estar cómodas y bien vestidas.

El rubro de ropa tiene mucha competencia, ¿Cuál es tu diferencial?

Sacamos prendas de muy buena calidad, ofrecemos todas las tallas, pues muchas veces en Gamarra solo ofrecen talla estándar. Nuestras prendas no se encojen ni se hacen bolitas, duran mucho tiempo y encontrarán los colores que están de moda.

¿Tienes taller?

No. Y es algo que aconsejo a muchas peraonas, pues para tener un taller, se necesita mucha inversión, máquinas, empleados y otros costos que un emprendedor que inicia no lo puede conseguir. En mi caso, he buscado a los mejores proveedores del emporio donde hago mi ropa y me va muy bien.

Tu negocio es online, ¿se necesita mucha inversión para promocionarse?

La mayor inversión es tener mercadería en stock, lo esencial es tener 15 unidades de cada producto para trabajar en las plataformas de los retails y una variedad de colores.

¿Cómo empezaste a trabajar en las plataformas de Linio, Saga Falabella y Ripley?

Iniciamos con Linio vendiendo juguetes, y antes de pandemia, nos llamaron de Falabella para vender estos productos junto con nuestra ropa porque les gustó mucho y entramos a Ripley.

¿En cuantos ecommerces estás ahora?

Estamos en Linio, Falabella, Ripley, Mercado Libre y en el conglomerado de Real Plaza y Plaza vea. Y pronto estaremos en tiendas virtuales del extranjero como Amazon.

¿Qué tan favorable es trabajar en estas plataformas digitales?

Es vital porque ayudan a que crezcan la marcas. Ahora los pequeños emprendedores podemos competir con grandes marcas nacionales y extranjeras. Si buscas un polo de mujeres, mi marca sale al lado de las que son reconocidas en el mercado.

¿Cuáles son los requisitos para entrar a las grandes plataformas?

Ser una empresa formal que emita comprobantes, tener un stock importante, variedad de colores y diseños, mantener la calidad de las fotos y buena calidad en las prendas.

PING PONG

Emprendedores: Coraje

Gamarra: Mi casa.

PYT: Mucho trabajo.

