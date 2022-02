Emprende Trome| “Los expertos de la moda del extranjero me dicen que al Perú se le viene algo grande y que ya le está llegando su momento”, nos dice el diseñador Sergio Dávila, quien es miembro activo de la organización “The Fashion International New York” donde están renombrados modistos como, Tommy Hilfiger, entre otros. El último jueves, el reconocido peruano celebró sus veinte años de trayectoria con un gran desfile en Punta Hermosa.

Llegas muchos años trabajando entre Nueva York, ¿Por qué crees que tienes esta conexión tan fuerte con tu país?

No hay nada mejor que el hogar. Esta marca tiene 20 años y mi base fue siempre el Perú. La prensa internacional decía: el peruano basado en Nueva York, cuando creo que mi base es mi país, donde se hace el producto, mi gente está aquí.

Vi que tienes una foto con el diseñador estadounidense Tommy Hilfiger…

Si. Soy miembro de la organización The Fashion Group Internacinational New York, el mismo que me dio el premio a las estrellas en el 2009. Asistí al evento anual donde premiaron por los años de carrera de Tommy, a la marca Oscar de la Renta, Cavalli y otras.

Sergio Dávila asistió al evento anual de “The Fashion International New York” donde premiaron al reconocido diseñador estadounidense Tommy Hilfiger.

¿Qué importante es para un peruano formar parte de esta organización internacional?

Este es un espacio para reconectar con la gente del mercado internacional, la idea de la moda peruana es tener este tipo de distribución como con esta. A mí me decían que los latinos llegamos con una mochila a los Estados Unidos y que valemos por dos, pues traemos un bagaje cultural, técnicas y aprendemos lo de su cultura.

¿Qué dicen los extranjeros de la moda peruana?

Siempre me dicen que se vendrá algo grande para el Perú y que ya le está llegando su momento. Como un país que conecta con el mundo y ellos están esperando algo nuevo como como la moda parisina, italiana, etc.

¿Y qué nos falta para ser un referente en este rubro?

Que el propio peruano consuma marcas locales, eso nos ayuda a seguir y salir al mundo. En la pandemia hubo ese cambio, la gente que no podía viajar empezó a comprarnos.

Existen nuevas marcas locales, ¿Qué les aconsejas para atraer al consumidor?

Deben enfocarse en hacer un buen producto. Si hacen medias que sean las mejores. Pueden vender por redes sociales, en ferias, con una colección chica en casa, el boca a boca es muy bueno.

Vendes en Chile, Hong Kong y otros países, ¿Cómo pueden hacer los diseñadores que quieren ingresar a mercados de afuera?

Siempre tienes a un amigo en extranjero donde pueden abrirte las puertas, lleva tu ropa que este impecable, arriésgate, anda sin miedo a las tiendas a ofrecer sin miedo. Yo fui vestido con mi ropa a la primera tienda donde vendí, les gusto mi marca y ahí empezó todo.

Sergio Dávila, diseñador peruano, hará un desfile de modas por su aniversario en el Balneario Punta Hermosa.

♥Un evento solidario

El último jueves, Sergio Dávila presentó su colección Otoño inspirado en Punta Hermosa y Chaclacayo, lugares donde creció junto a su familia y amigos. Al final del evento, el público compró diversas prendas, las mismas que tuvieron un gran objetivo, ya que el porcentaje de las ventas se destinaron Almas de Mar e inicial Santísima Cruz.

