'Elemento': Medalla de oro para el chocolate peruano | Emprende Trome

Lorenzo Llosa es publicista, comunicador y marketero, pero hace algunos años incursionó en el mundo del chocolate luego de probar unos granos de cacao nativos de la comunidad Awajún, donde crecen de manera salvaje, dándole ese toque especial a ‘Elemento’, producto que cautivó al jurado del International Chocolate Awards.



¿Cómo un comunicador decide meterse de lleno al mundo del chocolate?

Siempre me gustó crear marcas, hacer investigación de mercado para entender al cliente y desarrollar imagen. En el 2012, abrí mi propia agencia, pero tenía el ‘bichito’ del emprendedor, de tener mi propio producto. En ese entonces mi cuñado vino de California y allá le decían que vea el cacao porque era de muy buena calidad, es así que crea una marca de chocolate con la que ha ganado muchos premios. Un día, luego de cenar en la casa de mis suegros, probé su producto y salieron sabores cítricos, anuezados que nunca había degustado, me puse a investigar y empecé la aventura.



¿Qué fue lo primero que aprendiste de este rubro?

Que el chocolate se basa en lo que ha pasado en el campo. El Perú alberga la mayor diversidad genética de cacao del mundo; de diez, seis están en la Amazonía.

¿Dejaste tu anterior trabajo para dedicarte a esto?

El mundo del emprendedor es seguir avanzando, como dice el creador de Virgin, Richard Branson: ‘Nunca he tenido un solo emprendimiento porque de tres, uno resulta’.



Comentas que en el país no hay una cultura de comer chocolate. ¿Cuál ha sido tu mayor dificultad?

Una de ellas es la que tú mencionas, el mercado peruano no está acostumbrado a comer chocolate de especialidad, se preguntan por qué pagar tanto por este producto. He tenido que aprender todo el proceso, desde capacitar al agricultor, producción financiera, tuve que meterme en clases de gestión para manejar este negocio.



¿Por qué crees que los granos de cacao son tan especiales en esta zona de la selva?

Son chocolates ricos, sanos y responsables, los premios lo dicen. Los granos vienen de la comunidad nativa Awajún, de la cuenca del río Marañón, la tierra, el agua; todos los elementos se juntaron para darle vida a la materia prima.

Eros En Elemento trabajan directamente con los agricultores. (Fotos: José Rojas /GEC)

¿Cómo llegaste a esta comunidad?

No fue nada fácil, al inicio compraba a otras comunidades donde fui estafado, hasta me retuvieron por siete horas. Cuando salí asustado me encontré con el señor Goyo, quien me ofreció su cacao, pero le dije que lo probaría y al llegar a Lima me di con la sorpresa de que esos granos eran deliciosos, pues crecían de manera salvaje.



¿Con cuánto capital empezaste?

Mi socio puso 10 mil soles y yo los otros 10 mil, lo invertimos en comprar cacao, viajar a capacitar a los agricultores y los empaques.



¿Es rentable este negocio?

No llega al punto de que pueda vivir de esto, pero sueño que así será más adelante y lo dejaré a mis hijos. Pienso que estamos generando un cambio en las comunidades, les pagamos tres veces más por su cacao y la idea es que sus hijos puedan estudiar agricultura y crecer en armonía con la naturaleza.

¿En qué se diferencia tu producto con los que hay en el mercado?

Trabajamos directamente con los agricultores, los capacitamos, vemos las técnicas de post cosecha, y ofrecemos el chocolate en láminas que varían en notas según el nivel de tostado.



¿Cuántos premios han ganado?

Dos premios. El más importante fue nuestro chocolate con leche que tiene 58% de cacao, que obtuvo la medalla de oro al mejor del Continente Americano (que va desde Canadá hasta la Patagonia). Para un publicista que aprendió en el camino, esto me hace sentir orgulloso.



¿Qué comentarios recibiste sobre tu trabajo?

Recibo buenos comentarios, pues este chocolate está moldeado en láminas y les parece interesante, el empaque es diferente, cuando lo prueban es como ¡uf! Estos sabores nos los encuentras.

¿Qué país produce el mejor chocolate?

Bélgica. Los europeos no tienen cacao, pero poseen tecnología y máquinas para hacer productos de buena calidad.



¿Por qué el nombre ‘Elemento’?

Porque este grano nace de manera salvaje y natural, donde se mezclan todos los elementos como tierra, agua, viento, que dan origen al producto.



Comentabas que a los emprendedores les falta apoyo para sacar adelante su proyectos. ¿Qué ayuda necesitan?

El tema de los impuestos es algo que nos agobia, creo que el pago de las facturas debe darse en menos de 30 días para poder cumplir con nuestras obligaciones.



¿Dónde encontramos este producto?

En todas las tiendas orgánicas, en cafeterías, en tiendas gourmet, en tiendas digitales, hacemos delivery.

¿Cómo te ves en el Bicentenario?

Dando mi granito de arena a los pequeños agricultores, me encantaría decir que he protegido las áreas de cacao nativo en 30 comunidades, eso sería tarea cumplida y mantener a mi familia con un trabajo tan bonito como este.



Tips:



- Si vas a hacer un negocio de chocolate debes informarte de dónde viene el insumo.

- Encuentra una variedad o fuente de cacao buena y diferenciada.



- Trata de encontrar fuentes de financiamiento.