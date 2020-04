Por: Katty Gines

‘Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias’, frase del científico Albert Einstein que grafica la actual situación de muchos dueños de restaurantes, quienes están agilizando sus estrategias para adaptarse a los repartos a domicilio. Blanca Chávez, dueña de El Rocoto y presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, nos dice que, así como ella, muchos negocios se preparan con fuerza para salir a vender, pero con un concepto nuevo, aplicando las herramientas de la tecnología, siendo muy cuidadosos en la limpieza y creando propuestas que atraigan a sus clientes.

Blanca, ¿cómo recibiste la noticia de que los restaurantes pueden hacer delivery?

Es ver la luz en el túnel, es una iniciativa que nos devolvió la tranquilidad para no perder la cadena de pagos y mantener a nuestro personal.

Supongo que se están alistando con todo para salir…

Estamos preparándonos para hacer el reparto a domicilio, los mozos no van a trabajar, así que ellos podrían hacer las entregas. No es la solución, pero tengamos en cuenta que muchos van a tener que invertir en motos, bicicletas. Sabemos que no vamos a trabajar con las plataformas de antes, por ello no llegaremos a tener los pedidos que nos hubiera gustado, pero a no tener nada, hay que seguir luchando.

Esta crisis nos cambió el chip a todos, nos sacudió. ¿Crees que hoy deben ser más creativos para captar a sus clientes?

Les aconsejo a los dueños de los restaurantes que se vayan preparando, que compren sus mascarillas y sus uniformes viendo el protocolo con su personal. Deben estar en constante comunicación con ellos e ir planificando sus cocinas porque ahora tienen que disminuir sus cartas a un 70%. No se podrá vender todo, hay que ser más creativos, ofrecer combos o platos de entradas.

¿Cuáles son los negocios que saldrán con sus repartos?

Restaurantes, cafés, juguerías, todo lo que es gastronomía, mas no bares ni discotecas.

¿Sabes cuántos restaurantes se beneficiarán con esta medida?

Complicada tu pregunta, pues no sabemos cuántos van a aplicar porque tienen que regirse por un protocolo bien exigente. Si antes la cocina la cuidábamos como un laboratorio, con limpieza, ahora tendremos medidas extremas. Por ello, si teníamos 10 personas en la cocina, tendremos 5 y estos estarán en otra labor.

El comercio gastronómico es grande en el país. ¿Crees que habrá dificultad para que se adapten a los envíos o podrían quebrar?

Odio esa palabra porque yo he salido de abajo. La gran mayoría invierte, hipoteca su casa, pide préstamos para no irse al hoyo, pero podrían quebrar si no se adaptan, pues no hay fecha de cuándo se abrirán los locales. Los que sufren más son los informales porque no tendrán ayuda del Estado, no pueden acceder al préstamo de Reactiva Perú al no ser una empresa formal. Estoy preocupada por ellos, no sé cómo se les puede ayudar.

Nuestra gente está sensible y temerosa en pedir delivery por miedo a contagiarse. Si hubiera un mínimo error en las manipulaciones, todos ustedes se verían perjudicado. ¿Qué aconsejarías a tus colegas?

Responsabilidad al máximo, cocinando según el protocolo, elevar a la exageración las medidas de bioseguridad acompañado de limpieza, con la menor cantidad de manipulaciones. Un pequeño ejemplo es que del cocinero pase al empaquetador que llevará el pedido al maletín, y el repartidor avisará que llegó al domicilio, se distanciará y dejará abierto el maletín para que el cliente saque el producto. El repartidor a su regreso al local: full alcohol, limpieza y cambio de uniforme.

¿Cómo se van adaptando a la tecnología?

Ahora tenemos que hacerlo nosotros, tener publicidad en redes, estar en contacto directo con el cliente es importante.

¿Crees que vender a domicilio te abrirá las puertas a un nuevo público?

Lo pensé, pero ¿y si no me doy abasto? Tengo que ir a paso lento, como dicen los muchachos, ‘piano, piano’. Es algo nuevo para muchos, excepto para las grandes cadenas. La comida peruana no la vamos a dejar jamás, es nuestro orgullo en el mundo y no permitiremos que se opaque, vamos a trabajar muy duro para salir de esto.

