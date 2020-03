Coronavirus Perú | En medio de esta cuarentena, muchos emprendedores se han tomado el tiempo para reinventarse y ponerse a ejecutar nuevas estrategias para sus negocios. Otros se han puesto la camiseta y el hombro para ayudar al prójimo en estos momentos difíciles, tal como lo vienen haciendo la diseñadora Carmen Seminario y la administradora de servicios Karen Malca, quienes están elaborando y donando ‘tapabocas’ para aquellos que lo necesitan.

CARMEN SEMINARIO DE ATELIER Y EL TALLER

“Como diseñadora pensé que tendría mucho tiempo, así que me traje a mi casa mi máquina de coser y mis telas del atelier para hacer mascarillas. Grabé un video para que las personas puedan hacerlas en su casa de manera artesanal y así puedan ir a comprar sin que estén desprevenidos y llevarlas para protegerse y no tocarse la cara y la nariz. La vez pasada, me escribió un amigo y me dijo que quería donarlas a la Fuerza Aérea, por eso elaboré una pequeña producción para él. Además, hice algunas para amigos que necesitan porque ya no las encuentran en ningún lado; también para mis vecinos a quienes se las dejo en la puerta de mi casa y ellos pasan a recogerlas.

Me siento bien al aportar con un granito de arena, no hay que quedarse en casa siendo indiferentes a los que nos necesitan”, comentó a Trome.

¿Crees entonces que de las crisis nacen nuevas oportunidades?

En esta crisis uno se pone a pensar cómo hacer más tecnológicas a nuestras empresas y trabajar desde casa. Sé que en una industria como la mía (textil) se necesita la mano de obra en los talleres, pero nos sirve el comercio online en lo que ahora estoy trabajando, generar estrategias con mi equipo en reuniones por internet. Hemos sacado buenas ideas que nos servirán para otra eventualidad y no nos sorprenda.

¿Qué les recomendarías a los emprendedores ante esta situación?

A sacarle la vuelta a esta situación y aprovechen en enfocarse en las redes sociales y su página web, de hacer E-Commerce. Estoy usando ahora Shopify para hacer una página de comercio online de manera muy fácil.

“Todo suma y con este lote de mascarillas, a nombre de mi negocio y de todas las mujeres trabajadoras e independientes que están en mi atelier, quiero agradecer infinitamente a la tremenda labor que están desempeñando”.

Emprendedoras se unen a la lucha contra el coronavirus. (Fotos: Trome)

KAREN MALCA DE ‘KEY LA LLAVE’

Karen tiene un negocio de agendas, cuadernos, cojines, bolsos, cuadros y accesorios personalizados hechos con telas, y aplica la técnica de envejecimiento y amaderado. Cuenta que al ver la escasez de ‘tapabocas’ decidió hacer sus propios modelos para cada integrante de su familia y subió a las redes un tutorial para que sus seguidoras hagan las suyas.

Ese mismo día le llegaron mensajes de sus clientas y amigas para que les vendieran las mascarillas, pero la intención no fue venderlas, por lo que les regaló a sus vecinos y a sus clientas que pasaban por su casa.

Al día siguiente, una clienta le pidió 20 mascarillas para donarlas al personal de Plaza Vea, y luego una jefa mandó a hacer 200 más, pero le pedían que se las venda, así que lo hizo a un precio simbólico. Mis clientas me comparten fotos con sus ‘tapabocas’ hechas por ellas mismas y me siento emocionada porque contribuyo con algo pequeño a los demás. Mi máquina se dañó, pero avancé en todo un día 50 y no pienso parar.

No necesitas saber coser, lo puedes hacer con grapas o imperdibles, y si no tienes ligas usa cintas de regalo.

¿Cómo ves tú estos momentos?

En realidad hay muchos negocios pequeños y grandes que se ven afectados, en mi caso es una oportunidad, puedo producir varias cositas que las venderé cuando pase todo. Hoy tomo nota de lo que me piden mis clientas, tengo ya para hacer unos recuerditos y mandarlos a Arequipa. También aproveché para limpiar todo mi taller y ver qué materiales necesito.

¿Qué consejos le darías a los emprendedores?

Sacarle provecho a las cosas, seguir teniendo comunicación con tu público, darles consejos, hacer tutoriales, conversar con ellos. Esto no es solo un respiro para la Tierra, es para uno mismo, hay que darle vuelta a la tortilla para crear cosas.