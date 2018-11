Cumbre de Emprendedores ASEP: Estos negocios la rompieron en el evento | VIDEO | FOTOS

Miles de asistentes tuvieron la oportunidad de acercarse a organismos del gobierno, instituciones académicas e inversionistas a fin de entablar relaciones comerciales y redes de contactos, además recibieron diferentes capacitaciones en temas de empresa, así como mentorias para potenciar sus emprendimientos.



Los casos de éxito que más gustaron al público fue el de Julio Miguel Cuadros, fundador de Ecofraga, quien presentó un Bio Dentífrico (pasta de dientes) en cápsulas hecho de menta, arcilla chaco, eucalipto y bicarbonato de sodio, que tiene como objetivo reducir el uso del tubo por un envase de vidrio recargable y reciclable.



“Acabamos con todos los productos en el primer día de feria, la gente es consciente de la problemática ambiental. Cada año, mil millones de tubos plásticos de pasta dental terminan en el mar. Y esta alternativa en los océanos. Esta alternativa es parte de un cambio”, detalla Julio.



Cumbre de Emprendedores ASEP. (Video: Trome.pe)

CAMBIOS POR EL PLANETA

Ecofraga nació hace dos años, en las manos de Julio Miguel Cuadros, un ingeniero industrial y su hermana Cristina, empezaron haciendo ambientadores ecológicos para ayudar el nivel de estrés que sufren muchas personas, combinar el uso de aceites esenciales con el principio de ingeniería logrando extraer aceites a bajos costos, creando ambientadores para autos y casas.



Al ver la aceptación del público decidieron ingresar al bio cosmética con desodorantes, talcos para pies, y para darle un valor agregado pusieron programas de reciclaje para sus envases. Hoy cuentan con 9 líneas, y lanzó hace unos días su caballito de batalla el bio dentrífico (pasta dentales) para no generar tubos de plástico que contaminan.



SOBREVIENDO

El emprendimiento Pili’s Pop Corn de Pilar Langle enloqueció a todos, pues presentó 20 sabores de canchitas hechos con macerados de café, pisco sour, piña, manzana, anís, chicle, panetón, chocolate blanco, entre otros que tuvo al público abarrotado en su stand.



“Soy una sobreviviente del cáncer, me dijeron que estaba en etapa terminal, pero quise hacer mi negocio de cancha porque era un sueño. Luego de mi operación le metí fuerzas a esto y han sido tantas las ganas de luchar, que hoy puedo decir que vencí a la enfermedad. El producto tiene gran aceptación y hasta me lo quieren comprar”, cuenta Pilar.



Pilar vivió mucho tiempo en Estados Unidos, se casó con un militar y tiene un hijo. Cuenta que su vida estaba a punto de apagarse cuando le diagnosticaron cáncer en el estómago, el cual había avanzado a los ovarios, y que no tenía muchas probabilidades.



Sin embargo, Pilar al tener una actitud muy positiva no se dio por vencida y decidió hacer canchitas con una infinidad de sabores, y a través de la prueba-error inició a investigar sabores. Tuvo un receso por su operación, y al sentirse mejor volvió a trabajar.



Creó 20 sabores con macerados naturales que son el deleite de muchos peruanos, el éxito ha sido tan grande que han decidido comprarle el proyecto.



Pilar nos contó que con su negocio saca adelante a su esposo, quien tiene un tumor en el cerebro y padece de alzhéimer, ellos no cuentan con seguro en Perú, pero este producto les está ayudando a vencer los obstáculos.



“Estoy contenta porque los resultados positivos de la canchita Pili’s y además porque estamos saliendo adelante, la perseverancia que le pongo todos los días me da grandes recompensas. Tengo un hijo en Estados Unidos que es alumno con honores y se alista para ingresar al FPB, mi esposo y mi hijo con mi motor”, resalta.



ENAMORADO POR EL PERÚ

Otro de los proyectos que gustó mucho fue el de Frederick Benhamron dueño de Nua Perú, un canadiense que se enamoró de nuestro país y creó aceites medicinales con insumos de todo el mundo, su producto estrella, que se vendió en un par de horas, fue la pomada para los dolores musculares y de articulaciones con insumos amazónicos con un poco de cannabis.