Día del Trabajo: Más del 60% de peruanos sería feliz si tuviera su negocio propio

¿Los peruanos son felices en sus trabajos? Por el Día del

Trabajo hay que informar que la respuesta es positiva, pues según un estudio realizado por Ronald, Career Services Group, el 44% de los empleados del país se sienten a gusto; sin embargo, esta satisfacción no es total.



A estas mismas personas también se les preguntó si se cambiarían de trabajo si tuviesen la opción de laborar en algo que los haga más felices, y un sorprendente 74% dijo que sí, mientras que solo el 5% expresó su disconformidad.

Además, la satisfacción también resalta cuando el 66% de los encuestados expresan que serían más felices si tuvieran un negocio propio. Asimismo, Ernesto Rubio, gerente general de Ronald, Career Services Group, agrega que para estas personas este escenario sería el ideal, porque podrían implementar todo lo aprendido, porque estarían al mando debido a la libertad que genera ser su propio jefe y por la proyección en el tiempo, dado que los peruanos cada vez son más conscientes que la relación de dependencia remunerada tiene un plazo de caducidad que es inexorable, entre otras razones.



El dinero es otro de los factores considerados críticos por la firma que ha realizado el estudio sobre cómo alcanzar la satisfacción laboral más cercana a la plenitud.

Y para el 36% de los limeños que buscan un nuevo trabajo, los principales atributos para lograr la felicidad en un ambiente de trabajo es un buen sueldo y los beneficios colaterales.



Aunque, Rubio indicó que también es atractivo un “salario emocional alto”, que podría centrarse en encontrar un real propósito a su función, por ejemplo, éste deberá ser siempre alineado con los promedios salariales en línea con la categoría jerárquica, los niveles de facturación de la empresa empleadora y los beneficios colaterales convenidos.

COMODIDAD

Otro motivo que permite alcanzar la satisfacción profesional en una empresa o espacio de trabajo, es el buen ambiente que se pueda encontrar en la oficina y los equipos multidisciplinarios de trabajo, así lo manifestó el 57% de los encuestados por Ronald,

Career Services Group, quienes, de paso, señalaron que son “infelices” cuando no concuerdan con la filosofía empresarial de la compañía (cultura), cuando no son reconocidos de manera recurrente por sus logros y/o meritocracia, cuando no tienen

una buena relación con su jefe directo, entre otros motivos.



Conseguir el equilibrio entre la vida personal y la laboral es un factor que, según el 51% de los encuestados, sí promueven las empresas; sin embargo, el 48% no opina igual y considera que se deberían mejorar los sistemas de trabajo, respetar la hora de salida y de refrigerio, así como no asignar tareas con compromisos o dead-lines que, prácticamente, obligan al colaborador a contar con un horario de entrada; pero, no de salida.

Cambiar el chip mental, optar por la planificación y organizarse para no afectar los necesarios espacios y momentos familiares; son otros de los aspectos que resaltan las personas como sustancialmente valoradas, pues consideran que la familia es la

primera empresa que se tiene.



“Todo este conjunto de factores contribuye sistémicamente a que los colaboradores, sean de la jerarquía ejecutiva como la operativa, sientan claros niveles de satisfacción o insatisfacción en su rol de funciones cotidiano”, comentó Ernesto Rubio.

