Emprende Trome: El 'boom' de los granos andinos de ‘Q’foods’ | VIDEO | FOTOS

Los granos andinos se han convertido en el ‘boom’ en la industria alimentaria y, en medio de ese auge, Samir Abugattas, cofundador de la marca ‘Q’foods’, ha logrado cautivar a los consumidores con su propuesta innovadora. Ofrece barras, snacks y cereales a base de quinua que se comercializan en más de 700 puntos de venta. Además, participa en ferias de Ámsterdam (Países Bajos) y China para conocer más sobre este rubro alimenticio. Conozcamos más sobre su historia.



Eres licenciado en humanidades, ¿cómo es que emprendes un negocio como este?

Luego de estudiar humanidades, orientación a ciencias políticas, regresé al Perú y entré a trabajar en el área de Comunicaciones en diferentes empresas privadas. Estando en el mercado laboral, por historia y experiencia, me di cuenta de que hay vacíos en el mercado nacional, y se nos da la idea de una nueva opción de negocio.



¿Por qué decides trabajar con la quinua?

La respuesta es un poco romántica, por así decirlo. Siempre estamos acostumbrados a no explotar la verdadera naturaleza de los recursos, tanto geográficos, de flora y fauna. En los últimos años, los granos andinos son un ‘boom’, y nosotros nos hemos quedado con la forma tradicional de industria. Por otro lado, quisimos potenciar la quinua, que tiene aminoácidos, fibra y potencial superior a otros países para hacer un producto innovador, de calidad y saludable.



¿Te inspiraste en una idea del extranjero?

No, ya luego hemos visto productos similares en Estados Unidos, Polonia, Australia, por eso quisimos sacar esto adelante con fuerza.



¿La competencia de este producto andino también está en el extranjero?

Compran la quinua peruana y están empezando a sembrar en sus países adaptando sus tierras para sacar productos industrializados con algo de valor agregado y terminan opacándonos como país exportador, por ahí está el tema de querer rescatar algo tan propio.



¿Cómo conseguiste el capital?

Es un esfuerzo compartido con familiares que apoyaron el negocio, y día a día formamos un equipo de trabajo que con sacrificio y tiempo logramos capitalizar la marca comercial que está en 700 puntos, en el canal del mercado local.



¿Cómo fueron tus inicios?

Empezamos en el 2016, los primeros años fueron de aterrizar la idea, hacer pruebas y desarrollarlas, hasta que dimos con lo que queríamos.



¿Cuántas personas trabajan en la empresa?

Al día de hoy son 15. Habíamos empezado solo con dos personas.



Cuentas que una de las cosas complicadas fue la formalización,

¿cómo les está yendo ahora?

Es complicado hacer empresa en el país, por muchos temas, siempre se apunta hacerlo bien y formal para dar ejemplo, pero muchas veces no se siente como emprendedor ese apoyo por parte del Estado.



¿Con qué trabas deben de luchar?

Un ejemplo es el tema de los registros sanitarios. A los productores nos exigen para vender en el mercado local, al extranjero solo le piden una declaración jurada del importador y hay una desventaja. En la parte económica no hay una ley que beneficie con crédito a las pequeñas empresas, yo vendo una cantidad a una cadena y nos pagan en 60 a 90 días, no hay una regulación de que nos paguen en menos tiempo.



Están en 700 puntos de venta, ¿qué les dicen los consumidores?

Con 8 meses en el mercado estamos conformes de la aceptación de la marca, les gusta mucho. El trabajo es tedioso para que las cadenas apuesten por uno. Es lograr que el producto de tu marca hable por ti, más de lo que dice un papel.

¿Qué se viene para ustedes?

Seguir creciendo, a medio año apostamos a 30% de puntos de venta, lanzamos el plan del canal horizontal en bodegas y market tradicionales, posicionarnos en el canal moderno que nos da vitrina y posiciona la marca.



¿De dónde son tus insumos?

Son 100 por ciento peruanos, la quinua viene de Junín y Puno, la compramos como materia prima, en grano, y en Lima la tratamos y la usamos como principal insumo.



Vi que tus empaques están también en árabe, ¿por qué?

Es parte de nuestro plan a corto plazo, llevar la marca a Medio Oriente, a países del Golfo y del norte del África, porque en esa zona geográfica hay una propuesta creciente en valorizar los granos andinos.



¿Por qué es tan importante la alimentación saludable?

El cuidado de la salud debe ser primordial para cualquier persona, hemos visto que la obesidad está creciendo en el Perú, qué mejor que acompañar la tendencia con insumos saludables con los que se puede comer bien y sano.



¿Qué les recomendarías a los jóvenes que quieren iniciar un negocio?

Que aterricen bien su idea, vean el mercado que quieren atacar y que lo estudien bien, no solo ver lo que hay acá sino también lo que hay afuera, el mundo está tan globalizado y todo se comparte. Conocer bien tu producto, empaques, costos y no tener miedo.