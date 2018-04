Emprende Trome: Christian Vera, el diseñador de Gamarra que brilla en las pasarelas [ENTREVISTA]

Uno de los nuevos rostros que sorprendió en la pasarela del Lif Week es el de Christian Vera Correa, quien hace 14 años empezó confeccionando ropa para hombres con su marca ‘Adonis’. Antes de ser diseñador fue vendedor en un centro comercial. Sus padres, dos provincianos de Cajamarca y de Huánuco, siempre le aconsejaron que sea el mejor en lo que hace, y es así que perfeccionó su estilo clásico y elegante y también lanzó su línea de mujer. Hoy tiene dos tiendas en Gamarra y su ropa se la llevan a Chile, Ecuador y Colombia.

¿Quién te inculcó el gusto y la pasión por la moda?

Siempre tuve curiosidad por las formas, me gustó la arquitectura, de joven admiraba a Miguel Ángel Buonarroti (escultor italiano), de ahí nació crear una marca masculina que se diferencie y que tenga identidad propia.



¿Por qué decidiste incursionar en ropa de hombres cuando lo más común son las prendas de mujeres?

Quizás no estaba preparado, aún no tenía los conocimientos para ello. Luego de 13 años lancé la línea para ellas a pedido de las enamoradas de mis clientes. Es mucho más interesante por las curvas, los entalles, me inspira mucho más.

¿Qué tan difícil es abrirse paso en esta carrera?

Difícil no es, pero debe ser parte de tu vida, yo le doy todo mi tiempo, hay que luchar por lo que te gusta.



Tus padres son provincianos, ¿qué consejos te dieron?

Mis padres son todo para mí. Mi madre es mi pilar, es la mejor consejera que he tenido, ella siempre me dice que me esfuerce un poco más, que sea el mejor en lo que haga. Ser persistente.

Emprende Trome: Christian Vera de Adonis Moda

¿Qué tan importante es capacitarse para todos aquellos que están en la industria textil?

Es súper básico y muy importante, de nada vale el talento si no va acompañado de la educación. Hoy por hoy un diseñador de modas tiene que saber diseño gráfico, patronaje, saber armar su muestra y conocer un poco de historia universal que va amarrado con el concepto.



¿Qué lugar del mundo recomendarías para conocer más sobre la moda?

Me encantaría ir a Italia y Francia, porque son dos países que todo diseñador sueña conocer.

¿Cómo llegas a crear tu marca ‘Adonis’?

En una oración le pedí a Dios encontrar un rumbo que me permita hacer lo que me gusta, vi que el rubro de la moda masculina estaba un poco olvidado, así que hace 14 años nació esto en un taller de El Agustino y luego llegué a una tienda en ‘El Rey de Gamarra’.



¿Qué has aprendido en todo este tiempo?

Que todo cuesta y todo lo que tienes es porque te lo mereces por tu esfuerzo. El que busca lo encuentra.

¿A quién está dirigida tu ropa?

‘Adonis’ es una marca para todos los que aman la moda, el arte, es para todos. Mi línea no es muy básica, es de sastrería, hay un trabajo delicado en cada prenda.



¿Cuántas tiendas tienes?

Dos tiendas.

¿Quisieras llegar a los centros comerciales?

Sí me gustaría estar en un centro comercial, estoy capacitado, tengo el mercado y el conocimiento.



¿Tu ropa llega a otros países?

A Gamarra llegan compradores extranjeros, porque tenemos buena materia prima, mis clientes han sido de Colombia, Chile y Ecuador que han llevado mis trabajos.

¿Cuál es tu meta?

Posicionar mi marca.



¿Tienes algún referente en el mundo de la moda?

Respeto el trabajo de muchos peruanos, admiro lo que hace Sergio Dávila que la rompe en Nueva York.

¿Crees que el Lif Week es una gran vitrina para los diseñadores?

Todo diseñador peruano quiere estar ahí, es una plataforma muy importante.



¿En qué consistió tu colección?

Fueron 15 piezas, diez de hombres y 5 de mujer, inspiradas en la sonata ‘Las cuatro estaciones’ de Antonio Lucio Vivaldi.

