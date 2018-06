Cinema Burger es un homenaje al cine y a la comida. Es un emprendimiento que comenzaron Arturo Reyes Jáuregui y Mary Vega Valdivia, una pareja que se aventuró en la 'Ciudad Blanca' para poner este restaurante.



Reyes se mudó de Lima e inició este proyecto con su novia Mary, arequipeña de nacimiento. Ella es marketera y él, comunicador, unidos por una pasión: fanáticos del cine, algo de lo cual se basa Cinema Burguer.



Aunque en un principio no tenían experiencia en gastronomía para iniciar Cinema Burguer, comenzaron contratando un chef profesional, con el cual pudieron armar la carta y definir un estándar de trabajo que ha ido mejorándose con el tiempo.



¿Por qué decidieron establecer un restaurante temático en Arequipa y no en Lima?

Nuestra decisión fue bastante emocional, a mí me encanta Arequipa y Mary es arequipeña, entonces no fue difícil optar por esta ciudad. Arequipa, en relación a Lima, es más tranquila y al ser más pequeña ofrece ventajas logísticas. Es la segunda ciudad más grande del Perú y un destino turístico muy importante a nivel nacional.



¿Por qué la temática de las películas? ¿Fue su decisión o analizaron el mercado?

El cine a diferencia de otras temáticas (como autos, motos, deportes, animales, etc) es algo universal, todos tenemos una película favorita, puede gustarte o no ir al cine, pero siempre habrá una película que te recuerde la infancia, una escena favorita, un momento divertido o emocionante. Y eso es lo que buscamos en Cinema Burger, que nuestros clientes revivan momentos y al estar aquí puedan crear nuevos momentos de película gracias a nuestra temática.



¿Qué es lo que hace diferente a su restaurante de las otros?

Al ser un restaurante temático y no uno clásico, no solo buscamos ofrecer comida agradable y un buen servicio, sino que también buscamos generar una experiencia completa. La decoración, la música, la atención y la carta buscan relacionarse lo más posible con el cine y las principales películas de todos los tiempos, es por eso que muchos de nuestros platos y bebidas tienen nombres de películas que ya sea por su aspecto o ingredientes tienen una relación con estas.



Cinema Burguer Cinema Burguer ofrece variedad en comidas y bebidas, en Arequipa.

¿Creen que Arequipa es un buen mercado?

No hay duda de ello. Cinema Burger le debe mucho a Arequipa y estamos agradecidos con todos nuestros clientes por su preferencia, esperamos poder seguir atendiéndolos por muchos años más.



¿Cuál es la hamburguesa que piden más los clientes y por qué creen que ese plato ha tenido más llegada?

Nuestras hamburguesas más vendidas son la 'Moulin Rouge' y la 'Jurassic Park', la primera gusta bastante por ser una combinación única de cebolla caramelizada y champiñones que son aderezados con nuestra propia salsa BBQ (todo sobre la carne de hamburguesa) y la segunda, al ser una hamburguesa doble, llama la atención por su tamaño y tiene una clásica combinación de queso cheddar, huevo y tocino.



¿Qué otros platos venden aparte de hamburguesas?

En Cinema Burger, además de hamburguesas vendemos otros sándwiches, salchipapas, platos de fondo, ensaladas, bebidas, postres y aperitivos. Sin contar las hamburguesas, el plato más vendido es la salchipapa 'Depredador' que cuenta con papas crocantes, salchicha Frankfurt, trozos de pollo a la brasa y una hamburguesa. Además, nuestras bebidas más populares son las limonadas de fresa y de chicle.



Cinema Burger está ubicado en la paralela a la Av. Dolores, en la urb. Juan Pablo V. y G. II Etapa K-8, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. También pueden ubicarlos con Google Maps. Pueden encontrar toda la información sobre este restaurante en www.cinemaburger.com y en las redes sociales como Cinema Burger. La atención es de 5:30 p.m. a 10:00 p.m., y los sábados hasta las 11:00 p.m. No abren los martes.



