Está privada de su libertad, pero eso jamás le quitó las ganas de continuar. Alejandra Zegarra (30) es una interna del penal de mujeres de Chorrillos , que aprendió a fabricar joyas las cuales vende a través del Facebook . Mientras cumple su condena, esta joven emprendedora piensa en grande y por lo pronto ya creó su marca ‘Aleka’, y sus pedidos llegan a su destino gracias al apoyo de su madre.



Eres la prueba de que cuando se quiere emprender no hay excusa. ¿Cómo es hacer negocio tras las rejas?

Todo es posible. Yo trabajo ocho horas de lunes a viernes fabricando mis joyas de fantasía fina y otras de bisutería artesanal.



¿Cuando eras libre trabajaste en esto?

No, mi habilidad con la bisutería la descubrí aquí en el penal, cuando recibí un taller que ofreció el INPE .



¿Cómo haces para conseguir la materia prima?

Mi madre se encarga de hacer las compras de lo que necesito y las trae aquí para poder trabajar.



¿Cuál es la inspiración de tus colecciones?

Reviso mucho revistas que me trae mi mamá para conocer las últimas tendencias en bisutería. Incluso veo las joyas que usan las presentadoras de los noticieros, porque quiero que mis alhajas sean para mujeres empoderadas y luchadoras.



¿Cuál es el canal de venta de tus creaciones?

Las oferto en Facebook, vía fan page ‘ Rea bisutería a mano by Alejandra Zegarra ’.



¿Tiene planes con este emprendimiento cuando salgas en libertad?

Sí, me gustaría tomar más talleres y hacer joyas de oro y plata.