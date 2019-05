Emprende Trome: Esposos crearon 'Singular', el vodka de quinua y trigo que ganó premios en el extranjero | FOTOS | VIDEO

¿Sabe usted que en el Perú se produce un vodka Premium hecho de quinua y trigo? ‘Singular’ nació en manos de Shirley Alencastre, quien es administradora de profesión y Jonathan Tourgee, un ingeniero químico. Ambos son esposos y decidieron crear este producto en homenaje a la biodiversidad de nuestra tierra que es admirada en el exterior. Hoy, este nuevo concepto que ha ganado dos premios internacionales se encuentra en los mejores bares, restaurantes y hoteles de la capital.

Somos un país cervecero y pisquero, ¿por qué deciden hacer vodka?

Es el destilado preferido de Jonathan, cuando él se mudó a Perú empezamos a recorrer ciudades del Perú, se enamoró de la flora y fauna que nunca había visto, lo llevé al mercado de productores de Santa Anita, al ‘Mercado de Frutas’, y me dijo para hacer algo diferente, un vodka Premium.



¿Por qué hacerlo de quinua y de trigo?

Porque es el ‘grano de oro’ de los Andes que viene de Puno y al que le hemos agregado el trigo proveniente de Cajamarca, ambos hacen el matrimonio perfecto, la quinua es proteica que le da mucha fuerza y el trigo proporciona la sutileza.



Tu esposo es extranjero, ¿cómo nace esta relación que luego se convierte en un proyecto de emprendimiento?

Nos conocimos en el 2014, en el Mundial de Brasil, decidimos viajar al pueblo de Búzios y vimos que teníamos cosas en común en temas de negocios, luego nos comunicamos, nos comprometimos y nos casamos.



¿Cuáles han sido las dificultades que tuvieron al inicio?

No conocíamos nada del negocio. Jonathan tiene experiencia en construcción, pero él hacía vodka artesanal en su casa en Estados Unidos, yo trabajaba en un banco, lo bueno es que conocimos a excelentes personas que nos orientaron. La producción fue difícil, el vodka de quinua es único, no había una receta, y tuvimos que investigar mucho tiempo.

Emprende Trome: Vodka Singular

¿Siempre le tuvieron fe a su proyecto o dudaron al comienzo?

Tuvimos mucha fe. El pisco es la bebida bandera, pero hacer algo diferente nos motivó, tuvimos suerte, ya que nos llamaban de los mejores restaurantes del país, Central, Maido, Gastón, y diversos canales.



¿Exportan?

El vodka está próximo a exportar, tenemos clientes europeos, americanos y sudafricanos.



¿Dónde lo distribuyen?

En Vivanda, Plaza Vea, Almendáriz, Darío, y en licorerías especializadas…



¿Con cuánta inversión iniciaron?

Cerca de 80 mil dólares, pero con el pasar de los años invertimos más.



¿Cuánto es su producción?

Es limitada, mensual producimos entre 1200 a 1400 botellas, nuestra producción es artesanal.



¿Qué sensación tienen al ver la acogida de ‘Singular’?

Nos gusta ver que ahora apoyan más a los productos peruanos, antes no le tenían fe. Hoy, todo es distinto, los chicos lo quieren probar y apoyar. Se empezó con la gastronomía y va de la mano con la coctelería, están creciendo los espirituosos nacionales.

¿Puedes contarnos sobre los premios?

Ganamos dos premios, una medalla de oro en el The Best of Category de vodkas internacionales, y una medalla de plata cuando competimos con todos los vodkas del mundo.



¿Seguirán ganando más medallas?

Vamos a cambiar el nombre por ‘Quri’, que significa ‘oro’, en quechua, porque existe una nombre igual en Europa, y nos estamos preparando para salir al extranjero a competir y a ganar de seguro.



¿Es complicado trabajar en pareja?

Es complicado, nosotros estamos casados, pero en la empresa el vodka es como nuestro hijo. Hemos decidido no hablar de trabajo en momentos especiales, y cada quien ve su área, yo el comercial y él la producción.



¿Cómo resumirían estos años?

Ha sido emocionante, un mercado nuevo para explorar, mucho aprendizaje.



¿Qué errores no se deben cometer en un negocio como este?

Hay que investigar antes de entrar a un mercado, ya que es muy complejo, no puedes fracasar pero sí te retrasa todos los planes.



¿Se vienen más innovaciones?

Ahora hemos lanzado el Gin Tourgee, uno tiene toronja y el otro posee 8 botánicos que ingresará al Cusco, Arequipa, Piura y Trujillo.



Nuestro país es mayormente informal, ¿qué tan importante es ser formal?

Es muy importante, porque tienes que hacer las cosas bien, todo a la legal, eso ayudará a tu empresa si necesitas apoyo del gobierno y de la empresa privada, además eso permite al progreso del país.

¿Por qué ‘Singular’?

Es único en el mundo, ahí se resume,



En una noche romántica, ¿qué tomarían?

Vodka Singular y Gin Tourgee.