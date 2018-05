Emprende Trome: ‘No existe la mala suerte, solo hay que trabajar’, aconseja Augusto Allcca

Augusto Allcca nació en Chanchamayo donde trabajó en su negocio de materiales de construcción, pero su situación económica se vio amenazada por la hiperinflación y el terrorismo, en el primer gobierno de Alan García, y decidió irse a la capital junto a su esposa e hijos para empezar de cero. Ya en Lima, levantó algunas esteras en Huaycán y compró bolsas de rafia para venderlas en Gamarra. Así empieza su historia de éxito. Hoy, está a cargo del proyecto más ambicioso en esa zona, ‘Gama’, el centro comercial que reunirá a comerciantes del distrito, marcas reconocidas, tendrá además cine, gimnasio, estacionamientos, patio de comidas y otras atracciones.



Don Augusto, antes de venir a la capital, ¿a qué se dedicaba?

Estaba en Chanchamayo trabajando en una tienda de materiales de construcción, pero por la hiperinflación tuve que venir a Lima cuando tenía 33 años junto a mi esposa y mis hijos.

¿Por qué se estableció en Gamarra?

Porque era un lugar donde había mucho negocio, todos podían empezar vendiendo cualquier cosa, en mi caso, yo ofrecía bolsas.



¿Y por qué bolsas?

Bueno, no contaba con mucho capital, los bancos no querían darme préstamos porque no me conocían y lo que tenía solo me alcanzaba para comprar bolsas y venderlas.

¿Después qué hizo?

Junté dinero y empecé con el negocio de polos.



Tengo entendido que la competencia le malogró su mercadería cuando empezó a vender, ¿qué le pasó por la cabeza frente a esta situación?

Bueno, yo trabajaba en la calle y tapaba la visión de sus tiendas, creo que por eso ellos actuaron de esa forma, al inicio me sentí muy mal, no entendía la situación, pero seguí adelante, ahora somos todos buenos amigos.

¿Alguna vez quiso ‘tirar la toalla’?

Nunca, tenía una carga familiar y en esa época nadie te daba trabajo, la situación era muy dura y teníamos que buscar la forma de llevar dinero a la casa.



¿Quién fue su gran apoyo?

Mi esposa y mis hijos, ellos han sido mi sostén para continuar.

¿De dónde nace su espíritu emprendedor?

El ser comerciante nace de mi mamá, a ella siempre le gustó hacer negocio en Chanchamayo, hasta ahora continúa vendiendo, aunque le pedimos que no siga.



¿Cuál es el mejor consejo que le dio su madre?

Ser muy responsable y honesto en las cosas que haga.

¿Cómo surge la idea de crear un moderno centro comercial en esta zona?

Es el resultado de muchos proyectos que he tenido. Necesitamos un lugar donde los visitantes encuentren lo mejor de aquí con diferentes atracciones. Esto cambiará la cara a Gamarra.



Usted conoce la realidad de Gamarra, ¿qué necesitan los emprendedores pequeños para crecer?

No tenemos el apoyo del gobierno central ni del local, solo vienen cuando necesitan que votemos por ellos. Así como contribuimos, las autoridades deben apoyarnos con seguridad, somos un sector olvidado, duele y preocupa el desorden, la delincuencia. Nosotros ya no somos un dolor de cabeza, damos trabajo a dos mil personas con este proyecto.

¿Cuál es la problemática de este emporio comercial?

El desorden, el comercio informal, seguridad, transporte, para eso están las autoridades. ¿Cómo pueden venir clientes de otros lugares? Este centro comercial cambiará la cara de esta zona.



¿Qué atractivos tendrá ‘Gama’?

Seis niveles de tiendas comerciales, cine, bancos, supermercado, gimnasio, patio de comidas y varias marcas conocidas.

Hay muchas personas que se quejan de su mala suerte, ¿qué piensa?

No existe la mala suerte, solo hay que trabajar.



¿Qué consejo le daría a un joven que quiere tener éxito?

Trabajar muy duro, ser consecuente de sus actos, responsable, así conseguirá muchas cosas.

