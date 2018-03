Emprende Trome: El exitoso caso de zapatos 'Kaluz' [VIDEO y FOTOS]

Por: Katty Gines



Desde que era muy pequeñita, Karem Castillo vivió el intenso ajetreo en el que estaban sus padres que vendían zapatos en unos stands en el ‘Mercado Central’, en Chiclayo. Karem después cuidaba a su hermanita y estudiaba Comercio y Negocios Internacionales, pero ya estaba decidida a emprender algo propio.



Al cumplir los 19 años pensó aplicar todos sus conocimientos y decidió abrir un puestito de zapatos, llamado ‘Kaluz’. Así empezó su historia de éxito.



Vienes de una familia muy trabajadora, ¿qué recuerdos tienes de ellos?

Trabajaban todo el día, de diez a doce horas y mi hermana nació en ese momento. Fue muy duro para mí de tener que luchar por algo y crecer todos juntos, pero era una adrenalina al ver que todo iba creciendo.



Empezaste con un pequeño local en una galería, ¿cuáles fueron tus temores?

Pensaba si iba a vender algo. Cuando se emprende se habla de cosas grandes, pero todo empieza si vendes o no... Desde niña en mí nació la rebeldía de querer hacer las cosas diferentes y siempre les decía a mis papás que nunca tendría que ver con el tema de los zapatos, pero en mi carrera universitaria me nació las ganas de hacer empresa. Un día me pregunté ahora que termine la universidad, ¿con qué empiezo? En el segmento del calzado había una oportunidad de poner diseño a precio razonable, que esté en Lima y tenga mi esencia.



Todas las personas que inician una empresa pasan por situaciones difíciles, ¿cómo fue en tu caso?

Empecé en un local chico y había gente que decía que no haga esto o aquello, es la cultura de la sociedad a no dejarte crecer, ahí viene de superar los miedos.



¿Qué errores no volverías a repetir?

El no atreverme, estar en un local pequeño. No volvería a sentir miedo, a quedarme enfrascada en un solo lugar.



¿Cuál sería la experiencia más grande que te dejó al iniciar tu negocio?

El financiamiento y la inversión no es un límite para crecer, muchas veces cuando somos jóvenes y no tenemos un sol en el bolsillo, nunca lo intentamos, cuando el dinero no es un fin sino un medio que se va produciendo conforme vamos vendiendo. Esa es la mejor enseñanza.



¿Qué caracteriza tu marca?

‘Kaluz’ tiene un alma joven, mis clientas son adultas de 30 a 35 años que no buscan el estereotipado zapato serio o negro, buscan algo distinto que sea único y quieren que se justifique por lo que están pagando…



Empresaria creó su marca de zapatos para la mujer joven y moderna.

¿Por qué el nombre ‘Kaluz’?

Mi hermana menor se llama Luz Andrea, y yo soy Karem. Mi papa soñó en tener tiendas por todos lados, salir del ‘Mercado Central’ y hacer la corporación ‘Kaluz’, y decidí tomar este nombre.



¿Con cuánta inversión empezaste?

Algo de cinco mil soles en zapatos, todo lo íbamos reinvirtiendo.



¿En qué momento uno debe expandirse?

Que tu producto tenga aceptación, vender, que sea bueno y que conozcas al consumidor. Y lo segundo es sistematizarlo todo, no puedes expandirte sin tener un stock de tus productos, no tener un sistema computarizado, contable, recursos humanos, publicidad que sea la estructura de tu negocio.



¿Qué es la competencia para ti?

Es inspiración porque me motiva a innovar, a mantenerme al tanto de las tendencias, a crecer, a pensar en grande.



¿Cómo fidelizas a los clientes?

La atención lo es todo, hay una sonrisa, está el sabor chiclayano, los acompañamos y nos comunicamos en redes sociales.



¿De dónde viene tu materia prima?

Es peruana, de Lima y Arequipa, la fabricación se hace en La Libertad.



Eres muy joven, ¿crees que hay que ser osado para el negocio?

El emprendedor debe de ver oro donde todos ven carbón. Debemos tener agallas y fe en lo que se hace.



¿Cuál es el principal consejo que le darías a alguien que desea un negocio propio?

Tener fe en uno mismo, fuerza moral, a veces se les minimiza a los jóvenes porque aparentamos no saber mucho, hay que hacer todo profesionalmente y lo mezclas con la experiencia.



¿Planes a corto tiempo?

Ya estamos en Lima y abriremos más tiendas.





TIPS

* Creer locamente en ti.

* Hacer todo profesionalmente, que no nos gane la adrenalina.

* Ahorrar todo lo que puedas para crecer.