Emprende Trome: Gerente de 'American Kids' afirma que en el negocio hay que saber y hacer de todo

Juan Carlos Tirado tiene 37 años, es el penúltimo de once hermanos, dejó su tierra natal Rioja al terminar el colegio y llegó a la capital para estudiar Economía en la Universidad Nacional del Callao. Trabajó para una empresa, pero lo suyo era emprender algo propio, empezó con una tienda de abarrotes en un mercado, luego fabricó tubos y ahora le va muy bien con su marca de ropa para niños ‘American Kids’, que se distribuye a nivel nacional y ya llegó a Colombia y Brasil.



¿Qué edad tenía cuando vino a Lima?

Llegué a la capital cuando tenía 18 años, en ese entonces pensaba estudiar una carrera.



¿En ese entonces no pensaba en algún negocio?

Mi hermano, que estaba en España trabajando como mozo, me ayudó para que estudie, al terminar la carrera vi que conseguir trabajo no era fácil, así que tuve que hacer un negocio de abarrotes en el mercado.



¿Por qué no siguió en ese rubro?

Me di cuenta que eso tenía un techo y no daba para más, decidí junto a un hermano fabricar tubos.



¿Cómo es que de hacer tubos decide cambiar por algo tan diferente como el rubro textil?

La idea nace por mi esposa, a ella desde muy joven le gustaba la costura, es más, ayudaba a su tía, quien era costurera. Un día me pidió que le regalara una máquina de coser donde hacía sus cosas y, bueno, cuando nacieron nuestras hijas, me propuso que hagamos un negocio propio relacionado a ropa.

¿Cuál es lo principal que debe tener en cuenta un emprendedor a la hora de iniciar un negocio?

Nunca debe perder el tiempo, sacar al mercado algo novedoso y tener las ganas de hacer bien las cosas.



¿Hizo algún estudio de mercado para lanzar la marca?

Sí. Hicimos un estudio de mercado, nos tomó un año para analizar todo lo relacionado a nuestro proyecto, el tema textil tiene mucha competencia, vimos el tema de la importación de los productos chinos, hicimos viajes para saber los gustos en provincias, y todo valió la pena.



¿Qué fue lo más complicado al inicio?

Encontrar la cartera de clientes, cuando uno sale al mercado con una marca propia es poco difícil que te acepten de la noche a la mañana, hay que tener paciencia.



Cuenta con una planta de producción para distribuir sus productos, ¿tiene tiendas?

La venta es por catálogo y distribuimos la ropa en las tiendas de nuestros clientes a nivel nacional. Estamos analizando abrir una tienda propia.



La competencia cada vez es más fuerte, ¿cuál es el valor agregado que da su marca a sus clientes?

‘American Kids’ es una empresa que crea productos únicos, hacemos modelos que no se repiten y tienen garantía.



¿Por qué ‘American Kids’?

Buscábamos un nombre de fácil recordación.



Con tantos años trabajando, ¿cuál es la mejor lección que aprendió?

No perder el ánimo, seguir adelante así tengamos a todos en contra, tener mucha paciencia, cuando se logra avanzar lo demás llegará por añadidura.

¿Dónde se distribuyen sus productos?

A todo el Perú, llegamos a Colombia, Brasil y estoy en conversación con un promotor de Bolivia.



Si un emprendedor tiene un pequeño capital con una buena idea, ¿qué le diría?

Primero que enfoque bien la idea, que estén seguros porque no es nada fácil, tener paciencia y seguir sus sueños.



¿Qué cosa no se debe hacer al inicio?

No gastar el dinero para el capital de trabajo, conocer bien tu proyecto, aprender de cada área. En mi caso, si tengo que repartir lo hago, si tengo que vender también, hay que saber de todo.



¿Cómo ven la tendencia para hacer los diseños?

Nuestra diseñadora de moda revisa las redes sociales y páginas webs para tener una idea de lo que marca el mundo. Pronto estaremos viajando a ferias.



¿Cuántos puntos de ventas tienen?

Hay cerca de mil promotoras de venta a nivel nacional y unas 100 tiendas de clientes.



Este año es atípico, ¿cómo le ha ido a usted?

Lo viví el año pasado también, sabíamos que sería igual este año, es atípico porque las familias han cambiado sus formas de pensar. Frente a esto, generamos valor agregado para que el producto se venda todo el tiempo, con multimoda (vender ropa de verano y de invierno), además diversificamos los canales de venta, si no vendemos en Fiestas Patrias, se puede vender afuera.