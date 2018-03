Emprende Trome: Conoce la historia de éxito de la joyería 'Aura' [FOTOS] 

Por: Katty Giles



Jacqueline Zevallos viene de una generación de joyeros. De niña acompañaba en el taller a su abuelo, quien hacía los más hermosos trabajos en plata. Estudió administración, pero con su tesis descubrió que su verdadera vocación era la joyería. Entonces creó su marca: ‘Aura’.



Viaja a Estados Unidos para captar más clientes y conoce las últimas técnicas en Uruguay y Argentina. Además, participa en ferias internacionales, cuenta con un taller en Los Olivos y un showroom en Miraflores para ventas.



Vienes de una familia joyera, ¿cómo es que decides que esta sería tu profesión?



Mi bisabuelo, tatarabuelo y mi abuelo fueron joyeros. Terminé la universidad y tenía que hacer un proyecto de una empresa, me vi en la necesidad de producir, así que estudié en el Senati. Al inicio fue un hobby hasta que empecé a hacer mis primeras piezas y comprendí que esta sería una carrera para toda la vida. Además, tenía la responsabilidad de ofrecer joyas de plata, producto bandera peruana.



¿Qué recuerdos tienes de esa infancia con tu abuelo?

Lo veía sentado en su mesa. En cada Navidad y cada cumpleaños recibíamos aretitos de oro con perlitas, él también les hizo los aros de matrimonio a mis padres y a mis tíos.



Tengo entendido que estudiaste a fondo la joyería…

Tuve una enseñanza integral, llevé desde inglés, computación, que me ayuda a hacer cálculos, gestión de calidad, organización, calado, soldadura, fundición. He llevado cursos de perfeccionamiento en otras técnicas.



¿Es complicado hacer un trabajo en plata?

Te puedo decir que la joyería tiene arte, física, química, matemática, metalurgia, pero sobre todo pasión y mucho amor.

La característica principal de tu empresa es hacer figuras peruanas...



Es para preservar nuestra cultura. El peruano debe comer un buen cebiche, tomar un buen pisco sour y tener una joya peruana, que es el complemento perfecto.



¿Dónde tiene más demanda tus productos?

Tenemos un socio estratégico en la parte de comercio que es Promperú y Mincetur. Hicimos una norma técnica de la joyería peruana, que consiste en que se hagan joyas con un proceso correcto y que la materia prima sea de calidad. Nuestro proveedor lleva la plata y el oro a las mejores joyerías del mundo.



¿Viajas para conocer nuevas tendencias?

He viajado a Estados Unidos para presentar nuestra empresa y ver posibles clientes, voy a talleres de expertos en Uruguay y Argentina. Promperú era nuestro principal socio, también estamos en la ruta exportadora.



¿Qué dice el público extranjero de lo que haces?

Participamos en ferias como ‘Perú Mucho Gusto’, en Tacna, donde los clientes fueron chilenos y tenían buena apreciación de las joyas. En la feria ‘Nuestras Manos’, más del 95% fueron clientes turistas de Londres, Japón, Alemania, Suiza y Suecia.



¿Qué diseños vendes más?

El escudo, la bandera y el mapa del Perú.



¿Cuál es tu público objetivo?

Van desde los 25 hasta los 70 años que quieren tener algo bueno, los que renuevan sus votos matrimoniales, es un público variado.



¿Te capacitas siempre?

Todo el tiempo. Es importante capacitarse para ser competitivos, hay que innovar en los diseños y en las técnicas, si no hubiese estudiado esto, no hubiera avanzando tanto.



¿Cuál es tu línea?

La mía es de diseño de autor contemporáneo, plasmo mi ADN en las joyas que me representará, las joyas seguirán existiendo aun cuando nosotros no estemos.



¿Qué compra más la gente oro o plata?

Plata, por seguridad, el oro es para ocasiones especiales.



¿Cómo es tu control de calidad?

Hacemos un análisis de la materia prima, Mincetur nos ha auditado y ve con qué componentes trabajamos, estamos en capacidad de exportar.



¿Qué piensas de la minería ilegal?

Es algo que daña no solo el planeta sino también a muchos sectores, nosotros trabajamos el uso correcto del agua y los insumos químicos. Nos llaman para ofrecernos plata y oro, pero no compramos de dudosa procedencia.



¿En qué etapa de tu vida profesional estás?

Siento que estoy en el inicio y que tengo un camino por recorrer, queremos entrar al mercado internacional porque la idea es que nuestras joyas brillen en el mundo.



¿Cómo afrontas ahora que la economía está estática?

Es un momento para renovarnos y ver cosas pendientes, ampliar el mercado, la joyería es internacional, hemos tenido más clientes extranjeros.



¿De qué forma promocionas tu negocio?

En ferias, en mi página web y en redes sociales donde tengo pedidos.



¿Cuáles son los meses de mayor venta?

El ‘Día de los enamorados’, diciembre hasta julio. Las personas que reciben su ‘grati’ piensan en comprometerse y casarse.



¿De dónde vienen las mejores joyas?

Italia es la cuna de la joyería, en América Latina, Perú tiene una riqueza extraordinaria, Colombia y México están repuntando.



¿Qué es lo más difícil para ingresar al mercado?

​Que el público limeño sepa valorar lo nuestro.



¿Qué consejos les darías a los emprendedores?

​Perseveren, es algo gratificante que las personas te den sus apreciaciones y sepas en qué mejorar para seguir creciendo, esto es un trabajo enriquecedor, pero debes ser dedicado, responsable con tus clientes, a la larga tendrás sus frutos.