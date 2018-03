Humberto Machaca, el confeccionista de camisetas blanquirrojas que la rompe en Gamarra

‘Soy un emprendedor aimara’, así se presentó Humberto Machaca, quien a sus 37 años ya es presidente de exportadores de ‘Gamarra’ y dueño de confecciones Zayur. Nació en Huancané, en Puno, su tatarabuelo le heredó una máquina de coser con la que aprendió a hacer diversas prendas. A los 21 años, vino a Lima para trabajar en el negocio de unos familiares, luego incursionó en la confección de ropa para damas y niños junto a unos amigos, y es aquí donde empieza a viajar a diferentes países de la región ofreciendo sus productos. La magia del fútbol le permitió vender, en menos de un mes, 21 mil polos de Perú, ahora se alista para hacer más y viajar a Moscú.

¿Cómo es que decides venir a la capital a trabajar?

Quise hacer negocio en Juliaca, pero no me fue bien, así que vine a Lima en el 2001, ‘ Gamarra’ me recibió con los brazos abiertos, visité a mi familia, luego conocí a unos amigos con los que inicio un negocio.

¿De dónde viene ese espíritu emprendedor?

Mi tatarabuelo pensaba que alguna vez yo podría ser confeccionista, él me dejó una máquina muy antigua, mi padre arreglaba prendas ahí y yo aprendí a confeccionar algunas. He crecido entre retazos.

¿Estudiaste?

Llevé cursos en corte y confección en un CEO en el Callao, quería aprender de moldes y diseño, estudiaba en las noches, también hice especialización en contabilidad, diplomado en gestión y administración de empresas.

¿De qué manera impactó la campaña de Perú y la clasificación al Mundial?

A nosotros nos ha golpeado el acuerdo comercial de China. ‘Gamarra’ era un emporio muy acogedor, no hemos estado bien hasta que la selección peruana subió, no pensamos que venderíamos tantos polos. Teníamos obligaciones pendientes que hemos llegado a cubrir (alquiler del local, luz, mantenimiento, entre otros).

¿Esta es la oportunidad que estaban esperando?

El gobierno nos ha descuidado, queremos que intervenga a las importaciones de la ropa de China. Gracias a los jugadores tenemos la oportunidad de creer que la industria seguirá creciendo y exportar.

¿Es verdad que vendiste 21 mil polos en menos de un mes?

¡Así es! Y eso se debe a Farfán, Guerrero, Cueva, Gareca, es decir a todos ellos.



¿Cuántas personas trabajan contigo?

Como 10 personas.



¿Exportas?

Sí, a Ecuador, Bolivia y Brasil. Con las camisetas hemos salido a otros lugares, también a Europa. Esa barrera que teníamos las microempresas se rompió. Pensamos, en algún momento, que el gobierno se pondría la camiseta de la microempresa, pero hasta el momento no ocurre ello.



Humberto Machaca de Confecciones Zayur - Emprende Trome

¿Cómo se dio el proceso de exportar?

Llegué cuando ‘ Gamarra’ exportaba a varios países, ahí empecé a viajar, se trabaja la calidad y es garantizada las ventas.



¿Cuál es tu materia prima?

Algodón hindú, algodón pima, este es hermoso y para exportación.



¿Quién es tu competencia?

Nosotros no tenemos competencia porque a diario innovamos.



¿Cómo es el emprendedor peruano?

Es de coraje, garra, lucha diaria, no existe hora de almuerzo, no existe hora de salida, el objetivo es cumplir con el cliente.



¿Qué consejo le darías a los que inician una empresa?

Deben hacer planes de negocio, pueden realizar pequeños productos para ofrecerlos a los amigos para capitalizar y ver dónde puedes vender, tener convicción y fe en que puedes hacerlo.



¿Qué es lo que exige el cliente?

Es muy exigente, estamos capacitando en tema de control de calidad, acabado, estamos mejorando, queremos competir con las grandes empresas.



Ahora que vamos a ir al Mundial, ¿qué expectativas tienes?

Creo que venderé tres veces más de lo que vendí ahora.



¿Piensas viajar a Rusia?

Sí, esta es una gran oportunidad, no tenemos tanto dinero, pero contamos con el producto que queremos llevar a Moscú. Si vendí el polo a 10 soles, allá lo venderé a $50 para cubrir mi estadía.



TIPS

1. Tener voluntad.

2. Acción.

3. Hacer plan de negocio y pensar en que lo pueden hacer.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.