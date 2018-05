Emprende Trome: ‘Joinnus’, la plataforma digital que vendió las entradas del Perú-Escocia [ENTREVISTA]

La llegada del Papa Francisco y la venta de entradas del partido de Perú con Escocia fueron dos grandes eventos realizados por ‘Joinnus ’, una plataforma peruana que nació en 2013, como un trabajo de tesis de maestría de Domingo Seminario y Carolina Botto, egresados de la carrera de Arquitectura por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), quienes buscaban una herramienta para encontrar fiestas, ferias, conciertos y conferencias, entre otras actividades sociales o deportivas…



Estudiaste Arquitectura, ¿cómo nace la idea de crear esta plataforma?

‘Joinnus’ nace al darnos cuenta que faltaba una plataforma para descubrir todos los eventos que hay en la ciudad, habían varias cosas pero no sabíamos dónde y cómo encontrarlos. Los mismos organizadores de eventos no tenían una plataforma correcta y eficaz para vender entradas de una forma segura. Decidimos modificar esta agenda para que les sirva a los organizadores en la creación de sus propias actividades, lo publiquen y empiecen a vender.

¿Qué significa ‘Joinnus’?

‘Join’ unirse, ‘us’ nosotros, traducido significa ‘únete a nosotros’.



¿Qué es lo más complicado al momento de emprender un negocio de este tipo?

Las personas no estaban acostumbradas a pagar en línea. Fue uno de los primeros golpes que tuvimos. No hay mucho apoyo para emprendimientos tecnológicos, era muy difícil generar valor a través de nuestra plataforma para conseguir inversión.

Ustedes han ganado notoriedad por la venta de las entradas de Perú-Escocia, ¿la competencia ahora es Teleticket?

Sí, ya viene siendo la competencia desde hace un buen tiempo. Al inicio nos enfocamos en eventos pequeños, cuando fuimos creciendo tuvimos que compartir tiqueteras. Ahora tenemos eventos más grandes.



¿Por qué no vender a través de los clásicos módulos?

Vender entradas físicas tiene más desventajas: se necesita puntos de venta y personal, en cambio aquí puedes cubrir todo el país a través de una plataforma en línea, puedes pagar con tarjeta de crédito, débito o en efectivo. Además, sabemos quién compra la entrada, cómo se llama, su correo electrónico y qué más le gusta. La información es lo más valiosa.

¿Al inicio necesitaron dinero para invertir?

No, al inicio éramos tres socios, hacíamos de todo. Alfredo se encargaba del desarrollo de la plataforma, Carolina veía la parte de la empresa, proyección de negocios, y yo era responsable del diseño, experiencia del usuario y ventas.



¿Y luego apostaron por su plataforma?

Al inicio y, por mucho tiempo, no tuvimos sueldo, luego entramos a ‘Wayra’ y tuvimos la primera inversión, enseguida vino el premio del Estado con Startup Perú, ganamos dos premios de Innóvate Perú y otros que nos ayudaron a crecer.

¿Cuántas personas trabajan con ustedes ahora?

Tenemos 24 colaboradores.



Es una herramienta online que facilita a los organizadores de eventos, ¿cuántos han realizado a la fecha?

Más de 20 mil eventos pagados y gratuitos. Además, somos una agenda de las actividades que hay en toda la ciudad.

¿Cometieron errores? ¿Cómo hicieron para solucionarlos?

Errores seguimos cometiendo todo el tiempo. Es importante arriesgar mucho para equivocarte rápido, eso es parte del espíritu de nuestra empresa, pues ello ayuda a que no te equivoques en algo más grande.



¿Cuál crees que es la base del éxito de ustedes?

Hay que enfocarse en lo que se hace, a veces crees que puedes hacer muchas cosas en una plataforma. Saber elegir bien al equipo, con quién te asocias, saber si tienen la misma pasión.

¿Podrías explicarnos cómo funciona ‘Joinnus’?

Funciona así: entras para ver qué eventos hay en la ciudad, si ves uno que te gusta puedes entrar, comprar tu entrada ahí con tarjeta de crédito, débito o en línea, si no quieres pagar con tarjeta, sacas un código de pago y con eso puedes ir a cancelar en cualquier banco o entidad y tus entradas llegan a tu correo.



Estaba leyendo unas claves para ser un startup exitosa, en una de ellas hablan de paciencia, ¿cuánto tiempo se demoraron para que sea rentable?

Todavía no es rentable, nos seguimos demorando, mucha gente piensa que de la noche a la mañana te haces millonario. Quizás ganes menos, pero tienes la recompensa que la creaste y te irá muy bien.

Las grandes ideas pueden fracasar, ¿qué tan importante es la innovación?

Lo es todo, el que no innova y no se renueva constantemente se queda estancado. Si no das un paso adelante, desapareces del mapa. La innovación es un proceso para que el cliente esté satisfecho.



Se está viviendo la fiebre del Mundial...

Cada evento es diferente, en este caso el encuentro de Perú-Escocia es de alta demanda, no se puede manejar de la manera tradicional, porque habría muchos errores, la mejor forma fue hacer un sorteo.

1. Si tienen una idea, háganla. El camino es difícil, sigan.

2. Necesitarán mucha resistencia, porque habrá varios golpes, esto es como una montaña de subidas y bajadas.

3. Júntate con personas que hagan las cosas mejor que tú. Consigue un buen equipo para que te vaya bien.

