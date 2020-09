Por: Katty Gines.

Allá por los años 60, un joven de 19 años empezó a vender cosméticos puerta por puerta y pensó que con este negocio muchas mujeres podrían tener sus propios ingresos económicos y su independencia, y es así como don Fernando Belmont crea Yanbal, una marca que está en 10 países y que ha pasado de generación en generación. Hoy, su nieta Daniela Aguirre Belmont, quien estudió negocios en los Estados Unidos forma parte de la empresa y aporta con nuevos conocimientos para enfrenar los nuevos retos en pandemia.

Daniela, cuando estabas estudiando en Nueva York, ¿pensaste quedarte allá o ya tenías previsto trabajar en la empresa de la familia?

En algún momento pensé en trabajar en Estados Unidos, pero conversé con mi abuelo y mi mamá. Mi abuelo me dijo que yo podía hacer lo que deseaba, pero trabajar en Yanbal era una responsabilidad muy grande y un privilegio, pero me habló de una manera tan cercana que le dije que si quería estar aquí.

Sabemos que los productos de primera necesidad son los que tienen gran demanda en estos momentos, pero ¿qué tan importante son los artículos de belleza en estos tiempos de crisis donde las personas están deprimidas?

Los productos de belleza son como un rayito de positivismo en medio de esta pandemia, nos alegran los días tristes, cansados y de mal humor, es lindo empezar un día con un aroma rico, con un jabón que nos dé un poco de energía en la rutina.

¿Qué cosas te han quedado grabadas de tu abuelo y de tu madre?

Mi abuelo siempre me dice que la primera opción es la calidad, no por la rapidez o premura se debe lanzar algo sacrificando el producto. Mi madre me enseñó la responsabilidad y el liderazgo, es un gran honor tenerla de ejemplo.

Con más de 50 años en el mercado, ¿cuál es la filosofía que instauró don Fernando Belmont?

La empresa empezó como una oportunidad para la mujer de que se quite el delantal esas fueron las palabras de mi abuelo y que haya prosperidad para todos. Hoy en día sigue siendo una oportunidad para que las personas puedan salir adelante, puedan encontrar independencia.

Este negocio se caracteriza porque las mujeres iban a vender de manera presencial, al igual que las capacitaciones, ¿cómo ha sido la transición digital de la empresa?

La transición es uno de nuestros mayores retos, también algo de lo que estamos muy orgullosos porque todo el equipo lo está llevando con la mejor disposición, nosotros como compañía estamos haciendo aligados estratégicos con empresas como Laboratoria y Crehana para llevar de la mano a las empresarias a la gestión de cambio y darles todo el apoyo para que no sientan miedo.

Con la experiencia que tienes en el tema digital, ¿cómo están haciendo ahora para ofrecer y vender?

Contamos con un catálogo virtual y se la idea es que se utilice más este material, que se comparta en el WhatsApp, hemos implementado Yanbal delivery y en cuanto al pago se está utilizando las billeteras virtuales como yape, pues muchas venían de lejos a cobrar y todo esto les ayuda mucho.

¿Qué es para ti Yanbal?

Muchas cosas, yo creo que es un hecho de cambio en nuestra sociedad, es una forma de que muchas personas salgan adelante, de una linda manera con la belleza y el empoderamiento de la mujer.

Ahora los pequeños negocios no cuentan con capital para hacer promocionarse, ¿qué les aconsejarías para mover mejor su marca?

Tener claro su posicionamiento de marca y qué quieren lograr, definir la estrategia, la mejor ruta para este público, si es en Facebook, armar su página, saber vender mostrando buenas fotos con buen contenido para atraer al cliente y estar atentos para atenderlos cuando quieran saber de algo.

Leí que ya hace un buen tiempo están trabajando con mucha tecnología e innovación, y que han incursionado con insumos andinos y de la selva, ¿de qué se trata?

Es una parte que me encanta, dentro del grupo empresarial tenemos centros de investigación en Francia y en Estados Unidos que están trabajando con la quinua, lúcuma, uña de gato y otros a fin de incorporarlos de manera responsable en nuestras fórmulas.

¿Cuál es el mayor valor que buscan transmitir a todos los que trabajan con ustedes?

El espíritu emprendimiento, el apoyo constante a los emprendedores, el luchar por sus sueños.

TIPS PARA HACER QUE SUS NEGOCIOS SEAN RENTABLES

Conocer el producto, pues si no lo conoces bien lo podrás vender.

Capacitarse en el uso de redes sociales y marketing digital para saber cómo transmitir y recomendar tus productos.

Aprendan de finanzas y habilidades blandas, hoy lo puedes hacer por Internet porque eso les ayudará a llegar mejor al cliente y no tener pérdidas en su negocio.