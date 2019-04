Emprende Trome | Maco Calderón, el peruano quechuahablante que deslumbró en París con su ropa

Hace unos meses, la embajada de Perú en París, Francia, recibió a un grupo selecto de amantes de la moda y sus organizadores quedaron cautivados por la colección del diseñador Maco Calderón, quien presentó sus muestras hechas a mano y con fibras naturales.



Maco, un quechuahablante, orgulloso de sus raíces andinas, busca revalorar el trabajo de los artesanos y de sus ancestros a través de sus diseños.



Maco, cuéntanos, ¿de dónde son tus orígenes?

Nací en Chilca, mis abuelos son de un pueblito llamado Pampaguay, en Junín, que está a 4100 metros sobre el nivel del mar.



Siempre dices que buscas revalorar la cultura andina a través de tus prendas, ¿lo estás logrando?

Por supuesto, y eso me hace muy feliz. Hace cuatro meses me entrevistaron en un canal de París que se llama RFI, ahí conté mi historia y desde entonces recibí muchos mensajes de peruanos de todo el mundo que se sentían identificados. Me siento orgulloso de ser andino, quechua.



Sé que tu camino ha sido complicado, ¿qué es para un quechuahablante ingresar a este mundo de la moda?

No pertenezco al circuito de los diseñadores reconocidos o nuevos que se presentan en las semanas de la moda, lo mío es más humano, soy un peruano que se fue a Francia para imponer su cultura.

¿Fue difícil el camino?

Todo en la vida es difícil. Mi abuelo me decía que uno tiene que ser un serrano persistente y no decaer. Es duro, porque hay que trabajar muchas cosas, cuando eres emprendedor hay que laborar más, las 24 horas, pero amo lo que hago.



En una entrevista cuentas que te inspiras en tus abuelos, en la pachamama, ¿a qué te refieres con eso?

Cuando hago una colección, tengo tres elementos presentes: uno es la naturaleza, en la cultura quechua todo empieza en la pachamama y todo termina ahí; la segunda, la reciprocidad, conocida como el ‘ayni’, todo lo que se hace, sucede en este mundo, por eso me relaciono con los artesanos, ellos me enseñan y yo a ellos les brindo conocimientos; la tercera, es la energía que se da en todos mis modelos.



¿Cuál es la principal lección que has sacado de todos estos años?

Escuchar a mis abuelos, a las personas que han vivido más que yo, ellos tienen una sabiduría de vida que no la puedes encontrar ni en los libros ni en museos.



¿Alguna vez sentiste discriminación por tu origen?

Por supuesto, lo he sentido más en Lima que en Europa.



¿Dónde estudiaste diseño de modas?

Estudié un pregrado de diseño de modas en Argentina y Perú, seguido de un post grado en París, Francia.



Maco, en tus inicios vendías en Perú, pero no te fue tan bien, ¿por qué crees que París recibió mejor tu trabajo?

Pienso que tiene que ver por el lado cultural de los países. Lamentablemente son 600 años que nos han impuesto una cultura, y casi nos exterminan. La historia decía que éramos salvajes y sin conocimientos, ahora somos respetables y tenemos mucho que enseñar al mundo, aún no conocen la riqueza que tenemos. En Europa la educación es otra, ya que están más abiertos a recibir propuestas de otras culturas. He viajado mucho y cuando digo que soy peruano tienen un buen concepto, es como mi pasaporte.



¿Con qué colores te identificas?

Amo los grises y tierra.



¿Qué dicen los extranjeros de tus prendas?

Les gusta lo que hago, yo busco la perfección, mis fotos, mis acabados, que mis productos sean buenos y que la gente, con la que trabajo, sea aliada de mi marca. Transmito una gran carga espiritual en mis prendas.



¿Qué es lo que más les atrae de tu ropa?

Les llama mucho la atención cuando les digo que es de alpaca y más aún al enterarse que soy peruano, y cuando la prensa le da cobertura, ten por seguro que la compran, es un hecho.



¿Con qué insumos trabajas?

Con fibras naturales, alpaca, algodón nativo, el pima, también agrego las fibras de otras partes del mundo como la seda y el lino.



¿Te consideras emprendedor?

Emprendedor y loco, porque cuando me fui a Europa le dije a todos que me iría a hacer empresa. Hay que tener la voluntad y ganas de hacer lo que uno sueña.



¿Qué les aconsejas a los jóvenes?

Tienen que creer en uno mismo. El mundo está lleno de información, de consumismo, hay que darse tiempo para respirar, pensar y reencontrarse, sentirse orgullosos de lo que son, y que todo es posible.



¿Qué se te viene a la mente cuando te digo Perú?

Los Andes, la cultura quechua.



¿Qué le falta a Perú para que sea visto a nivel internacional?

Nos falta identidad de marca, todos los países tienen sus diseñadores. Italia tiene su Gianni Versace, Francia su Coco Channel, en Perú falta un diseñador que tenga identidad peruana.



TIPS

Estudien, investiguen, no se queden con lo que reciben por Internet, busquen un poco más.

Sueñen en grande, porque todo lo pueden conseguir.