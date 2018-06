María Luisa Sánchez tiene 34 años, es artista plástica, pero siempre le atrajo el diseño de modas. Ella cuenta que de niña les hacía los trajes a sus muñecas con los retazos que dejaba su mamá.



La costura nunca fue su fuerte y descubrió en la serigrafía una herramienta para plasmar su creatividad. Empezó vendiendo carteras, polos y vestidos en una tienda de Barranco y en ferias, y su marca ‘Pita’ se hizo conocida. Así empezó su historia de éxito…



¿Cómo es que, de ser una artista plástica, decides incursionar en la moda?

Siempre me gustó la moda, pero nunca me llamó la atención coser, empecé haciendo estampados, investigaba y buscaba información de cómo hacer algunas prendas, hasta que poco a poco me compré mis máquinas.



¿Estudiaste algo de diseño?

No, cuando iba a Gamarra al taller donde confeccionaban los polos, había una señora que me explicaba todo y resolvía mis dudas de telas y de hilos.



¿Dónde vendías tus productos?

Empecé a vender en ‘Dédalo’ de Barranco, los polos los ofrecía en ferias.



¿Con cuánta inversión empezaste?

Empecé haciendo cuatro carteras y utilicé el material que ya no le servía a mi mamá, pues a ella le gustaba coser. Habré gastado unos cien soles entre cierres, agujas e hilos.



¿Por qué ‘Pita’?

Era mi apodo de niña, toda mi ropa la relaciono conmigo, con mi forma de ser.



Contaste en una entrevista que cuando das a luz a tu bebé, pasas por un mal momento de salud y casi dejas todo. ¿Qué te motivó a seguir?

En ese momento me hicieron una compra grande, además nunca quise dejar mi sueño, como artista plástica no tenía mucho campo, pero mi carrera me ayudó a combinar bien los colores y los estampados, la marca creció mucho.



Tengo entendido que te hicieron un pedido muy grande de Estados Unidos. ¿Cómo llegaron a ti?

En ese tiempo no había Facebook, solo tenía mi blog, ponía mis fotos y era el boom de los diseños independientes. Me pidieron polos, vestidos...



¿Cuál es tu público objetivo?

Son para todas las mujeres, no hay un límite de edad, es para las que les gusta usar ropa cómoda, con diseño original, piezas únicas. Cada diseño es diferente.



¿Cuáles son tus canales de venta?

Las tiendas y el Internet.



Dices que fuiste unas de las primeras marcas en hacer delivery...

Mi embarazo era complicado y no debía moverme y por necesidad nos vimos en la obligación de llevar las prendas a los domicilios, mi hermana y mi esposo fueron un gran apoyo.



¿Crees que el Mundial fue la mejor oportunidad para mejorar las ventas?

Definitivamente sí, incluso no había telas blancas ni rojas, tampoco teníamos hilos de estos colores, los gamarrinos se llevaron una gran sorpresa por toda la demanda.



La Copa del Mundo hizo que todos usáramos polos con los símbolos patrios, ¿esto es una tendencia momentánea o continuará?

No es una tendencia. Así como con la comida, los peruanos se sienten orgullosos de llevar las poleras con el nombre de Perú; es más que una moda, es un sentimiento que creció más con los logros de la selección.



¿Dónde vendes tus polos y poleras?

Lima Bonita, en Miraflores; El Cuarto de Maia, Manna Store, en Miraflores; Vernácula del Jockey Plaza, San Isidro, Barranco, y además hacemos delivery.



¿Con cuántas personas trabajas?

Con tres en un taller y dos personas en el otro.



¿Es difícil hacer empresa en el país?

Depende de qué empresa. Yo empecé cuando surgían los diseños independientes, tuve un público que fue creciendo junto conmigo y me ha seguido hasta ahora. Ya llevo 12 años en el mercado.



¿Qué planes se vienen?

Continuaré con la línea de Perú, pues se vienen las Fiestas Patrias, así que estamos creando nuevas cosas, diversificaré con las gorras y los monederos, en paralelo llevamos la línea casual.

