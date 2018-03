Emprende Trome: ‘Mi público objetivo es la mujer fuerte y valiente’, asegura Genaro Rivas [ENTREVISTA]

El chiclayano Genaro Rivas dejó de lado su carrera de administración, porque el diseño de moda siempre lo cautivó. Dice que su mayor inspiración es su madre, una mujer fuerte, decidida y trabajadora. Sus creativos diseños le han permitido ganar dos veces en el FlashMode de la Alianza Francesa, y sus colecciones han deslumbrado al público de Noruega, Francia, Argentina, Suiza y Alemania.



¿Qué es lo más difícil para un diseñador en el mundo de la moda?

Tener claro qué es lo que haces, que la moda sea tu pasión para desarrollarla, y saber que el producto tiene que ser comercial. La perseverancia es la clave para un diseñador.



¿En qué etapa de tu vida profesional te encuentras?

Estoy en una etapa de constante aprendizaje, de mucho trabajo, tengo la suerte de contar con un gran equipo y laborar con entereza y con la misma voluntad con la que empecé.



¿Desde cuándo sentiste el gusto por el diseño?

Estudié administración de empresas y llevé unos cursos de diseño de moda libres y otro par en Buenos Aires, había cosas que me gustaban, con el segundo concurso que gané decidí dedicarme a esto, y eso fue hace diez años.



¿Cuál fue la primera prenda que vendiste?

Una blusa verde. Recuerdo que cuando vi a la chica le regalé una Coca Cola, porque me emocioné.



¿Cuántas líneas has creado?

Tengo un proyecto que se llama G4R, que es una moda ecológica con tejidos que salen de botellas recicladas, la línea de novias y la marca ‘La Nacional’ que celebra el ser peruano.



¿De dónde nace tu creatividad?

Visto a una mujer fuerte, decidida y trabajadora, mi inspiración es mi madre... La inspiración viene del Perú, somos ricos en cultura, tradición textil y la muestro de una forma moderna.



¿Le aconsejarías a un diseñador joven que se asocie a alguien o a una marca para poder tener más llegada?

Parte importante de mi experiencia fue cuando trabajé 14 meses a cargo de una línea de venta de ropa por catálogo en el área de diseño, esa primera experiencia me abrió los ojos y alejó un poco de la fantasía. Los diseñadores queremos hacer cosas creativas, pero el público busca prendas para vestirse.



¿Se necesita mucho capital para empezar?

El capital siempre es necesario, pero si tienes voluntad lo puedes buscar.



Algunos diseñadores me dijeron que para tener éxito se debe empezar desde abajo…

Lo importante es que experimentes todo, pero pueden trabajar también en dirección de arte, hacer videos de moda, enseñar... Hay muchas maneras de involucrarse.



Genaro Rivas en Emprende Trome

En este mundo hay mucha competencia, ¿qué buscas transmitir con tu marca?

Modernidad, calidad, un producto simple pero con elegancia.



La línea ‘La Nacional’ ha tenido gran aceptación por el público…

Gracias a la gente esta marca ha sido reconocida a nivel nacional, es el orgullo de celebrar lo bonito de ser peruanos, y es un tema que se hizo al estar cerca al Mundial.



¿Los peruanos nos vestimos mejor?

Totalmente, el trabajo de mis colegas que hicieron propuestas nuevas en cada temporada y el espacio que como este, que nos ayuda hacer conocer nuestra labor, nos permite desarrollarnos.



¿Qué es vestirse huachafo?

Es un término mal empleado, siempre y cuando te vistas para ti y no para los demás, está bien. Tú llevas la ropa y que la ropa no te lleve a ti.



¿Dónde se vende tu producción?

‘La Nacional’ se vende por Internet a través de mi Fan Page: Genaro Rivas y en mi taller de Barranco.



¿Cuál es tu público objetivo?

Una mujer segura, fuerte, valiente que sabe lo que quiere. Y en el caso de ‘La Nacional’, todos los que se sienten orgullosos de ser peruanos.



¿Qué quieres que transmita una novia que usa un vestido de Genaro Rivas?

Felicidad. Es una responsabilidad que seamos parte de este gran momento.



¿Qué opinas del trabajo que se hace en Gamarra?

A mí Gamarra me encanta. Cada vez que voy mi corazón palpita, porque son emprendedores natos. Es importante que el gobierno los apoye ante la amenaza de grandes tiendas de afuera.



¿Qué caracteriza a un emprendedor?

Resistencia, ser terco, no perder los objetivos de lucharla para conseguirlos.



¿Qué piensas de la ropa china?

Es triste, ya que somos productores de algodón, el consumidor debe conocer esto porque detrás del producto peruano hay una cadena de valor, se le da trabajo a mucha gente.



¿De dónde viene tu materia prima?

De la alpaca, vicuña y algodón.



¿A qué diseñador admiras?

A Jorge Luis Salinas, es un modelo de emprendedor, la marca ‘Balenciaga’.

TIPS

* Mantente seguro de lo que quieres y a dónde quieres llegar.

* Disfruta el camino y el desarrollo de tus colecciones.

* Nunca pierdas de vista que la moda es un negocio y que de eso vivirás.

