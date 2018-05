Emprende Trome: ‘Empecé en un local chiquito y ahora tenemos diez spa’, cuenta Deisy Córdova [ENTREVISTA]

Deisy Córdova nació en Amazonas y luego se fue a vivir a Tarapoto. Al cumplir los 18 años vino a la capital para trabajar en un salón de belleza donde hizo de todo, desde manicure, maquillaje y depilación. Estudió aviación comercial y turismo porque soñaba viajar por el mundo, también llevó cursos de diseño de moda y derecho, pero más pudo su gusto por la belleza, así que decidió abrir ‘Motivos Spa’ en una galería.



Con 16 años en el mercado, ¿qué recuerdas del primer local en el que empezaste?

Era un local bien chiquito en un stand de una galería en Jesús María, empezamos de a pocos, solo tenía tres mesitas, una camilla donde hacía depilaciones, maquillaba y también aplicaba tinte.

Toda tu infancia la pasaste en Tarapoto, llegas a la capital y trabajas en un salón, ¿quién te motivó a abrir tu propio negocio?

Me puse a trabajar como manicurista, maquillaba, depilaba. Y fue mi esposo quien me dijo que estudiara para poner mi propio negocio. Pero todo se da cuando yo era anfitriona de buenas marcas y siempre ganaba en los casting, hasta que un día eligieron a una niña de 16 años, yo tenía 22, es ahí que me di cuenta que debía retirarme y opté por mi propio negocio.



¿Fue difícil iniciar tu empresa?

Muy difícil, porque al inicio no daba para pagar el local, había mucha competencia, pero el secreto es atender bien al cliente, esto me permitió mantenerlos con el tiempo y crecer. Si vuelvo a nacer pondría de frente mi spa.

Con tantos años de trabajo, ¿cuál crees que fue la mejor lección que aprendiste de este negocio?

Aprendí a no confiar en todas las personas. Ayudaba a las chicas que venían de provincia, les daba hospedaje y les enseñaba todo y me dejaban por irse a otros salones. Pero después regresaban...



¿Qué haces con el capital que ganas?

Empezamos con los ahorros de mi esposo y el mío, nunca paro de invertir, los muebles tienen tiempo de uso, siempre renovamos y a los clientes les gusta.

¿Qué tan importante es para tu desarrollo profesional viajar al extranjero?

Viajo para poder aprender otras técnicas, conocer tendencias y para traer materiales.



Tu empresa se ha expandido, ¿cuál es tu labor ahora?

Superviso que todo vaya bien, asesoro a mis clientas y cuando puedo maquillo y pongo las extensiones.

En el mercado, la competencia en el rubro de belleza es muy grande, ¿qué plus ofreces?

Como dice el slogan: Damos el mejor servicio al mejor precio. Busco que las clientas estén cómodas, estén todo el día, se hagan los pies, las manos, maquillaje y se vayan felices.



¿De qué forma te ayudó promocionarte en programas de televisión?

Muchísimo, me hice conocida gracias a la televisión, hemos regresado con fuerza al programa de Gisela.

¿Qué les dices a las chicas que trabajan contigo?

Siempre nos reunimos para ver el tema del salón, en qué podemos mejorar, que el cliente tiene la razón y la atención es valorada por las que requieren de nuestros servicios.



Das trabajo a más de 150 familias, ¿cuál es tu motivación para seguir?

Cuando llega una chica de provincia me siento identificada, somos como una familia, las apoyo y me derriten más las que son madres, me afecta cuando hay niños de por medio, también tengo a venezolanas que sufren por lo que pasan y trato de ayudarlas.

¿Qué tan importante es innovar?

Es vital, si no innovamos, nos quedamos obsoletas, hay que estar a la vanguardia, siempre traigo a empresas para que nos capaciten, a mis clientas les gusta que les traiga cosas nuevas.



Se acerca el ‘Día de la Madre’, ¿qué tienes preparado?

Este es el día en que las madres deben vivir el momento, que se engrían, hemos hecho muchas promociones para que se sientan felices con 10 años menos.

¿Qué consejo les darías a las emprendedoras que desean iniciar un negocio?

Que hagan lo que más les guste, talento hay, solo deben descubrirlo. Pueden comprar y vender ropa, ahora las redes sociales nos permiten hacer negocio con mayor facilidad.



¿Qué planes se vienen?

Sigo abriendo mis locales, dos proyectos más. Quiero llevar un curso de caracterización de rostro en Argentina. Me iré a Rusia para el Mundial y aprovecharé para hacer compras.

TIPS:

1.- Trabajar muy duro, atendiendo a las clientas con calidad.

2.- Dar buena imagen para transmitirlo a la clienta.

3.- Cuidar el negocio, estar muy involucrada en el tema para cuidarlo.

